Nefes nefese 4.5 saat
Dün Bursa’da 4.5 saat süren bir kovalamaca yaşandı. Çalıntı otomobil ile kaçan Ramazan Aydın, polise tabancayla ateş açtı. Bir polis memurunu yaralayan Aydın’ın kullandığı araç, açılan ateşle lastiği patlatılarak durduruldu. İkna çabalarına direnen ve araçtan çıkmayan Aydın, 112’den su ile kola istedikten sonra tabancayla yaşamını son verdi.
Bursa’dan İnegöl ilçesine doğru gelen Ramazan Aydın (26) yönetimindeki otomobilin Plaka Takip Sistemi (PTS) tarafından çalıntı olduğu belirlendi. Bunun üzerine polis ekipleri, harekete geçti. Aracın yerini belirleyen ekipler, dün 05.30 sıralarında, sürücü Aydın’a ‘dur’ ihtarında bulundu. Ancak ihtara uymayan Aydın, kaçmaya devam ederken, polis ekipleri ile arasında kovalamaca yaşandı. 5 kilometrelik kovalamacanın ardından Aydın, çıkardığı tabanca ile polis ekiplerine doğru ateş etti. Polisler aracın lastiğine ateş ederek şüphelinin kaçmasını engellemeye çalıştı. Lastiği patlatılan araç Orhaniye Mahallesi Eczacı Alibey Sokak’ta kalırken, çatışma sırasında polis memuru Nevzat P., omzuna isabet eden kurşunla yaralandı.
SON İSTEĞİ KOLA VE SU OLDU
Çevredeki tüm sokakları ulaşıma kapatarak güvenlik önlemleri alan ekipler, silahlı şüphelinin yakalanması için operasyon başlattı. Olay yerine gelen İlçe Emniyet Müdürü Erdoğan Baydemir, operasyonu yönetirken, bu sırada şüpheli Aydın, 112’yi arayarak kola ve su talebinde bulundu. Şüpheliye cep telefonuyla ulaşan Emniyet Müdürü Baydemir, kola ve suyu, araç içerisindeki şüpheliye götürerek verdi. Şüpheliyi ikna çabaları sonuç vermezken, olay yerine özel harekât ekipleri de sevk edildi. Daha sonra şüpheli, 4.5 saatin ardından başına dayadığı tabancayı ateşleyerek yaşamına son verdi.