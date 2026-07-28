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Nefes kesen kamptan çok özel görüntüler: En zor eğitimlerden geçiyorlar!

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#Eğitim#MSÜ#Astsubay
Nefes kesen kamptan çok özel görüntüler: En zor eğitimlerden geçiyorlar
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 28, 2026 10:56

Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Kara Astsubay Meslek Yüksekokulu öğrencileri, İzmir'in Urla ilçesinde düzenlenen Yıl Sonu Tatbiki Askeri Eğitim Kampı'nda, yıl boyunca edindikleri askeri bilgi ve becerileri uygulamalı tatbikatla sergiledi.

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MSÜ Kara Harp Okulu ATAT Bölge Birliği Komutanlığı'nda gerçekleştirilen kampta, birinci sınıf öğrencileri 6 hafta, ikinci sınıf öğrencileri ise 2 hafta eğitim aldı. Kız ve erkek öğrencilerin yanı sıra 10 ülkeden 143 misafir askeri öğrenci eğitimlere katıldı.

Nefes kesen kamptan çok özel görüntüler: En zor eğitimlerden geçiyorlar

Eğitim kapsamında öğrenciler, atış, sızma parkuru, muharebe düzenleri, duruma dayalı eğitimler, yüzme ve göğüs göğse muharebe gibi temel askeri eğitimleri sahada uyguladı.

Nefes kesen kamptan çok özel görüntüler: En zor eğitimlerden geçiyorlar

Müşterek eğitim faaliyetleri çerçevesinde ise yangınla mücadele, bot harekatı, el yapımı patlayıcı (EYP) faaliyetleri, Mayın ve El Yapımı Patlayıcı Tespit ve İmha (METİ) takımının tanıtımı, helikopterlerin tanıtılması ve yönlendirilmesi, Özel Kuvvetler Komutanlığı envanterindeki teçhizatın tanıtımı ile amfibi ve hava hücum harekatına yönelik eğitimler yer aldı.

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Nefes kesen kamptan çok özel görüntüler: En zor eğitimlerden geçiyorlar

ZORLU PARKURLARDA TATBİKAT

Farklı senaryolar doğrultusunda oluşturulan parkurlarda görev yapan öğrenciler, zorlu arazi şartlarında karar verme, koordinasyon ve harekat kabiliyetlerini geliştirirken, eğitimlerin sonunda astsubaylık mesleğine hazırlıklarını pekiştirdi.

Nefes kesen kamptan çok özel görüntüler: En zor eğitimlerden geçiyorlar

Öğrenci taburunda görevli takım komutanı, akademik dönemde verilen askeri eğitimlerin kampta uygulamalı faaliyetlerle desteklendiğini belirtti.

Nefes kesen kamptan çok özel görüntüler: En zor eğitimlerden geçiyorlar

Öğrencilerin atış, eğitim ve spor faaliyetleriyle askeri yeteneklerinin geliştirildiğini ifade eden takım komutanı, disiplin, sadakat, silah arkadaşlığı ve aidiyet duygusunun eğitimlerin temelini oluşturduğunu söyledi.

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Nefes kesen kamptan çok özel görüntüler: En zor eğitimlerden geçiyorlar

Adayların mukavemet, cesaret ve savaşçı ruhla en zorlu koşullarda görev yapabilecek komutanlar olarak yetiştirilmelerinin hedeflendiğini dile getiren takım komutanı, uygulamalı eğitimlerin mesleki gelişime önemli katkı sunduğunu kaydetti.

Nefes kesen kamptan çok özel görüntüler: En zor eğitimlerden geçiyorlar

Eğitimlere katılan bir astsubay adayı ise Kara Astsubay Meslek Yüksekokulunu tercih etme nedeninin Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı, askeri yeteneği gelişmiş ve liderlik vasıflarına sahip bir muvazzaf astsubay olmak olduğunu belirtti.

Nefes kesen kamptan çok özel görüntüler: En zor eğitimlerden geçiyorlar

Burada edindiği disiplin ve mesleki bilgiyle sorumluluklarını en iyi şekilde yerine getirebilecek, vatanına adanmış bir asker olarak yetişmeyi hedeflediğini ifade eden öğrenci, eğitimlerin kendisine önemli kazanımlar sağladığını söyledi.

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Nefes kesen kamptan çok özel görüntüler: En zor eğitimlerden geçiyorlar

Tatbikata katılan başka bir astsubay adayı da okulda akademik ve askeri eğitimin yanı sıra fiziksel ve zihinsel dayanıklılık kazandıklarını vurgulayarak, yüzme eğitimlerinin su ve doğanın zorlu şartlarında görev yapabilme becerisi kazandırdığını ifade etti.

Nefes kesen kamptan çok özel görüntüler: En zor eğitimlerden geçiyorlar

Öğrenci, göğüs göğüse muharebe ve savaş eğitimlerinin ise kritik anlarda hızlı refleks geliştirme, doğru karar alma, cesaret ve caydırıcılık özelliklerini güçlendirdiğini dile getirdi.

Nefes kesen kamptan çok özel görüntüler: En zor eğitimlerden geçiyorlar

Nefes kesen kamptan çok özel görüntüler: En zor eğitimlerden geçiyorlar

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#Eğitim#MSÜ#Astsubay

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