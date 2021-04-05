Nefes kesen anlar... CNN TÜRK, 322 metre yüksekteki o kuleye çıktı!

Yavuz Sultan Selim Köprüsü 2016 yılında hizmete açıldı. Yapımı, açılışı, ücreti çok konuşulmuştu. CNN TÜRK ekibinden Fulya Öztürk’ün amacı köprünün zirvesine çıkmayı, 600 kişinin aktif bir şekilde çalıştığı köprünün görünmeyen noktalarını görmekti. Ekip zorlu yolculuk sonrası zirveye ulaşmakla kalmadı o noktada Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu’yla da bir araya geldi.

Köprünün tepe noktasına 8 dakikalık bir asansör yolculuğu ardından gerçekleşen bir tırmanma sonucunda ulaşıldı. İşte köprünün ve bağlantı yollarının anbean takip edildiği o merkez ve 322 metre yüksekliklikteki her gün yaşanan o hayattan nefes kesen görüntüler.

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