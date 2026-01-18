Nefes darlığı şikayetiyle gitti, milyonda bir görülen hastalığı olduğunu öğrendi

Haberin Devamı

Ameliyatları gerçekleştiren Doç. Dr. Mehmet Kirişci, 2 çocuk annesi Danabaş’ın durumunun milyonda bir görülen bir vaka olduğunu belirterek, “Kalbindeki bu deliklerle ve dolaşım bozukluk haliyle bu çocuklara yapmış olması mucizevi bir durum gerçekten. Bunu, bu yaşına kadar tolere etmesinin sebebi ise kalbin içerisindeki delik olması. Kanın bu delikten akarak yolunu bulması” dedi.

İki çocuk annesi Seher Danabaş, nefes darlığı, çabuk yorulma gibi şikayetlerle Kahramanmaraş Sütçü İmam Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi’ne başvurdu. Kalp ve Damar Cerrahi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet Kirişci tarafından yapılan muayene ve tetkiklerinde Danabaş’ın kalbinde biri 4 santimetre genişliğinde 2 delik olduğu tespit edildi. Danabaş ameliyata alındı ve kapalı yöntemle yapılan başarılı bir operasyonla kalbindeki delikler kapatıldı.

OKSİJEN DEĞERİ DÜŞÜNCE GERÇEK ORTAYA ÇIKTI

Yoğun bakıma alınan Seher Danabaş’ın ameliyatı sonrası yapılan tetkiklerinde kandaki oksijen değerinin ameliyat öncesinin altında olduğu görüldü. Yapılan tetkiklerde Seher Danabaş’ın kalbin sağ tarafının da sorunlu çalıştığı tespit edildi. Danabaş’ın kalbindeki toplardamarların taşıdığı kirli kanın sağ tarafa dökülmesi gerekirken sol tarafa dökülerek temiz ve kirli kanın karıştığı saptandı. Bunun üzerine hasta tekrar ameliyata alındı. Başarılı geçen açık kalp ameliyatıyla kalbin sol tarafına dökülen kirli kanın sağ tarafa dökülmesi sağlandı. Ameliyat sonrası Seher Danabaş’ın tüm değerleri normale döndü.

Doç. Dr. Mehmet Kirişci, Seher Danabaş’ın kalbindeki sorunun tıp literatüründe nadir rastlanan bir vaka olduğunu belirterek, “Seher Hanımı biz kalbinde iki tane delik olma sebebiyle nefes darlığı, çabuk yorulma gibi şikayetleri olmasından dolayı ameliyat yaptık. Kalp ameliyatını kapalı yöntemle yaptık ve iki deliğini de kapattık. Kalp deliğini kapattıktan sonraki dönemde bu hastamızdaki kan oksijen değerlerinin düşük olmuş olması ve kalbin sağ tarafının çalışmasıyla ilgili bozukluk olduğunu görmemizden dolayı tekrar değerlendirip filmlerini çektiğimizde kalbin göğüs kafesinin alt tarafındaki olan toplardamarların sağ tarafa olması gerekirken sol tarafa döküldüğünü ve dolayısıyla kirli kanın temiz kanla karışması durumunun olduğunu fark ettik. Bu literatüre de baktığımızda milyonda bir görülen nadir bir durum. Tekrar hastamızı ameliyata alarak o deliğin olduğu yeri açıp o damarın geçiş noktasını tekrar açaraktan deliği tekrar kapattık ve dolayısıyla şu anda kalbi normal sağlıklı bir insan neyse o hale dönüşmüş oldu” diye konuştu.

'ÇOCUK YAPMIŞ OLMASI MUCİZEVİ BİR DURUM'

Seher Danabaş’ın kalbindeki sorunlara rağmen 2 çocuk dünyaya getirmesini de mucize olarak nitelendiren Mehmet Kirişci, şunları söyledi:

“Gebelik döneminde bu kalbinin delik olan durumlarda kalbin çalışma performansı çok zorlaşır ve yorulur. Bu durumda bir bebek ölümü ya da annenin ani ölümü gibi tablolar oluşabilirdi, riskli bir durumdu. Biraz hastamızın bu zamana kadar böyle yaşıyor olması bu kadar büyük bir delikle gerçekten de mucizevi bir durum. 2 de çocuk yapmış oldu ama kalbindeki bu deliklerle ve dolaşım bozukluk haliyle bu çocuklara yapmış olması mucizevi bir durum gerçekten. Bunu, bu yaşına kadar tolere etmesinin sebebi ise kalbin içerisindeki delik olması. Kanın bu delikten akarak yolunu bulması.”

'DOKTOR 2 ÇOCUĞUM OLDUĞUNA ÇOK ŞAŞIRDI'

Seher Danabaş ise hastaneye nefes darlığı şikayetiyle gittiğini ancak kalbinde 2 ayrı sorun olduğunu duyunca çok şaşırdığını belirterek, “Hastaneye geldim, doktor bana kalbimin delik olduğunu söyledi, ameliyat etti. Ameliyattan sonra doktor bana temiz kanla kirli kanın birleştiğini söyledi ve yeniden ameliyat etti beni. Doktor bana bu hastalığımın milyonda bir göründüğünü söyledi. Benim bu hastalığımdan dolayı çocuğumun olması imkansızmış ama 2 çocuğum oldu ve doktor da buna çok şaşırdı” diye konuştu.