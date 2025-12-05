×
Nefes borusuna mandalina parçası kaçtı: Öğretmeni Heimlich manevrasıyla kurtardı

#Sivas#Heimlich Manevrası#Öğretmen
Oluşturulma Tarihi: Aralık 05, 2025 12:23

 Sivas'ta teneffüste nefes borusuna mandalina parçası kaçan ortaokul öğrencisi Çağdaş Gürbüzer (11) nöbetçi öğretmen Yunus İşler tarafından Heimlich manevrasıyla kurtarıldı.

Yenidoğan Mahallesi’ndeki Recep Handan Ortaokulu 6’ncı sınıf öğrencisi Çağdaş Gürbüzer’in teneffüs sırasında yediği mandalina parçası nefes borusuna kaçtı. Nefes almakta güçlük çeken öğrenci, bu sırada bahçedeki Beden Eğitimi Öğretmeni Yunus İşler´in yanına giderek yardım istedi.

Nefes borusuna mandalina parçası kaçtı: Öğretmeni Heimlich manevrasıyla kurtardı

İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından verilen ilkyardım eğitimleri sırasında Heimlich manevrasını öğrenen İşler, öğrencinin nefes borusuna kaçan mandalina parçasını bu yöntemi uygulayarak çıkardı. Öğrencinin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

