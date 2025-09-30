Nefes borusuna mandalina kaçan öğrenci böyle kurtarıldı

Haberin Devamı

Fatih Sultan Mehmet Ortaokulu 5. sınıf öğrencisi Ertan Polat'ın nefes borusuna mandalina dilimi kaçtı. Teneffüste yaşanan olayda, Polat'ın nefes almakta zorluk çektiğini fark eden nöbetçi öğretmen Gülsüm Ekici, Heimlich manevrası uygulayarak öğrencinin boğazındaki meyve parçasını çıkardı. Olay, okulun güvenlik kamerasınca kaydedildi. İl Milli Eğitim Müdürlüğünce konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada, okullarda öğretmenlere verilen ilk yardım eğitimi ve Heimlich manevrasının önemine vurgu yapıldı.