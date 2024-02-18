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Nefes borusuna lokum yapışmıştı... 3 yaşındaki Alparslan'ın kahreden ölümü

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#Kütahya#Sağlık#Hastane
Nefes borusuna lokum yapışmıştı... 3 yaşındaki Alparslanın kahreden ölümü
Oluşturulma Tarihi: Şubat 18, 2024 15:16

Kütahya’da yediği lokum nefes borusuna kaçıp yapışan üç yaşındaki Alparslan Erdoğu, 11 gündür tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

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Emet ilçesinde, 6 Şubat’ta Alparslan Erdoğu’nun evde yediği lokum nefes borusuna kaçıp, yapıştı. Ailesi tarafından hastaneye kaldırılan Alparslan, ilk müdahalesinin ardından hayati tehlikesi nedeniyle Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Çocuk yoğun bakıma alındı. Yoğun bakımdaki Alparslan, dün akşam saatlerinde yaşamını yitirdi. Hastanedeki işlemlerinin ardından cansız bedeni ailesi tarafından alınan Alparslan, Emet’te ailesi ve yakınlarının gözyaşları arasında toprağa verildi.

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#Kütahya#Sağlık#Hastane

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