Nefes borusuna elma parçası kaçan kadın öldü

Olay, dün akşam saatlerinde Karaelmas Mahallesi'nde meydana geldi. Eşiyle birlikte evde elma yedikleri sırada Nazmiye Esen’in nefes borusuna parça kaçtı. Nefes alamayan Esen için eşi sağlık ekiplerinden yardım istedi.
TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI
Nazmiye Esen, gelen sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Esen, doktorların çabasına rağmen kurtarılamadı. Elma parçasının Nazmiye Esen’in nefes borusunu tıkadığı öğrenildi.
Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’nde güvenlik görevlisi olarak çalışan Nazmiye Esen, bugün kurum önünde düzenlenecek törenin ardından ikindi vakti Kozlu ilçesinde toprağa verilecek.