Gündem Haberleri

Nefes borusuna elma parçası kaçan kadın öldü

#Zonguldak#Cezaevi Personeli#Nefes Borusu Tıkanması
Oluşturulma Tarihi: Ocak 14, 2026 11:55

Zonguldak’ta evinde nefes borusuna elma parçası kaçan güvenlik görevlisi Nazmiye Esen (45) hayatını kaybetti.

Olay, dün akşam saatlerinde Karaelmas Mahallesi'nde meydana geldi. Eşiyle birlikte evde elma yedikleri sırada Nazmiye Esen’in nefes borusuna parça kaçtı. Nefes alamayan Esen için eşi sağlık ekiplerinden yardım istedi.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Nazmiye Esen, gelen sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Esen, doktorların çabasına rağmen kurtarılamadı. Elma parçasının Nazmiye Esen’in nefes borusunu tıkadığı öğrenildi.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’nde güvenlik görevlisi olarak çalışan Nazmiye Esen, bugün kurum önünde düzenlenecek törenin ardından ikindi vakti Kozlu ilçesinde toprağa verilecek.

#Zonguldak#Cezaevi Personeli#Nefes Borusu Tıkanması

