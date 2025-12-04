Nefes borusuna çay kaçtı, arkadaşı Heimlich manevrasıyla kurtardı

Haberin Devamı

Olay, dün akşam, kent merkezinde bir kafede meydana geldi. Arkadaşlarıyla bir kafede çay içip sohbet eden Burak Korkmaz’ın nefes borusuna çay kaçınca bir anda nefessiz kaldı. Karşısında oturan arkadaşı Sercan Ay, Burak Korkmaz’a Heimlich manevrası yaptı. Korkmaz kısa sürede nefes almaya başladı. O anlar, kafenin güvenlik kamerasına yansıdı.

"O ANDA MÜDAHALE ETMEK İSTEDİM"

Sercan Ay, "Biz arkadaşlarımızla oturuyorduk. Her akşam olduğu gibi sohbet ediyorduk. Bir anda Burak'ın nefessiz kaldığını gördüm. O anda müdahale etmek istedim, zaten ben bu konu hakkında biraz bilgim var. Bunun eğitimini almıştım ve herkesin de gerçekten bilmesi lazım. İlk yardım sadece profesyonellerin bilmesi gereken bir şey değil. Herkesin bilmesi gereken bir beceri, bir anlık müdahale, bir insanın hayatını değiştirebiliyor. Burak benim için çok değerli, o yüzden çok mutluyuz. Kaldırmakta zorlanmadım, ben sporcu adamım ve onun kilosu kadar ağırlık kaldırıyorum. O yüzden hiçbir şekilde zorlanmadım" dedi.

"HEİMLİCH MANEVRASIYLA HAYATIMI KURTARDI"

Kendisinin 120 kilo, arkadaşının ise 81 kilo olduğunu belirten Burak Korkmaz, yaşadıklarını anlatarak, "Çay içerken bir anda yutkunamadığımı fark ettim. 15-20 saniye nefessiz kalmışım. Orada bilincim kapalıydı, hatırlamıyorum. Sercan kardeşim sağ olsun Heimlich manevrasıyla hayatımı kurtardı. Kendisine teşekkür ediyorum. Görüntüleri izledikten sonra biraz şaşırdım, hani kilomdan dolayı, bir de insan ağırlığı var. Tabii vücut kendini bıraktığı zaman biraz daha ağır oluyor. Vallahi helal olsun kardeşime iyi ki var" diye konuştu.