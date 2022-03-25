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Nefes Alan Duvar nedir, özellikleri nelerdir?

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Nefes Alan Duvar nedir, özellikleri nelerdir

Nefes Alan Duvar, pek çok açıdan kullanımı avantaj sağlayan duvar çeşididir. Koku ve nemin hapsedilmesine olanak tanıyan Nefes Alan Duvar, ortamda bakteri oluşumunu da nispeten engelleyebilmektedir. İşte, Nefes Alan Duvar hakkında merak edilen bazı bilgiler

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Nefes Alan Duvar, kötü kokuları, banyo ve giderlerden gelen kokuları, sigara kokusu, mutfakta bulunan ağır yemek kokuları, is kokusu veya evcil hayvanların eve yaydıkları kokuyu nefes alıp verme özelliğiyle pis kokuları tenefüs ederek pis havayı solar ve rahat ve huzurlu nefes almaya aracılık etmektedir.

Nefes alan duvarların kullanıldığı alanda bakteri ve küf oluşumunu büyük derecede engellediği düşünülmektedir. Ortamda bulunan nem %70 üzerine çıktığı zaman duvarlar devreye girerek ortamdaki nemi içerisine çekerek %40’a kadar nem düşüşü sağladığı öne sürülmektedir.

Ortamdaki nem %40 ve altına düştüğü zaman ise nefes alan duvarlar çektiği nemi geri salarak kullanıldığı alanda küf, bakteri oluşumunu en aza indirgeyerek engellediği düşünülmektedir.

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