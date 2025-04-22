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Duruşmaya müşteki Nuray Şengüler ile tutuklu sanık Seçil Erzan ile bazı tutuksuz sanıklar ve taraf avukatları katıldı. Duruşmaya siyah takım elbise giyerek gelen ve saçını at kuyruğu şeklinde toplayan Seçil Erzan, sakin tavırlarıyla dikkat çekti.

‘KOCAMI HASTANEYE GÖTÜREMEDİM’

Duruşmada ifade veren müşteki Nuray Şengüler, “Yaşadığım mağduriyet nedeniyle hasta kocamı iki yıl hastaneye götüremedim. Evimde can çekişerek öldü. Bu durumda bankanın bir suçu yoksa bizler mi suçluyuz” dedi. Savunma yapan tutuklu sanık Seçil Erzan ise kendisine yöneltilen dolandırıcılık suçlamasını kaldıramadığını belirterek “Hayatım boyunca hukuksuz ve kanunsuz bir eylemde bulunmadım. Annemin bana ihtiyacı var. Beni tahliye ederseniz kimseye zarar vermem, kaçmam. Nefes alacak halim kalmadı. Ölmek istiyorum, dayanamıyorum. Günde 5 kere de imza atarım. Ben kimsenin parasını bir hileyle almış ve saf insanları kandırmış değilim. Benim dolandırıcı olduğumu nasıl söyleyebilirsiniz? Tahliyemi talep ederim” diye konuştu.

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‘SANKİ FONUN KURUCUSU TERİM’

Fatih Terim’in avukatı Okan Demirkan ise, “Sanki bu sözde fonun kurucusu müvekkilim Fatih Terim. Bu ucuz roman heyecan yaratmaya yönelik. Alıcısı da kalmayan bu ucuz roman artık kötü bir tat verdi” dedi.

Mahkeme heyeti, sanık Seçil Erzan’ın tutukluluk halinin devamına karar verdi. Sanıklar Hakan Ateş ve Mehmet Aydoğdu’nun 1 Eylül 2022 ile 7 Nisan 2023 tarihleri arasındaki HTS ve baz kayıtlarının BTK’dan istenilmesine, Denizbank’a yazı yazılarak sanıklar Hakan Ateş, Mehmet Aydoğdu ve Rüya Sağır’ın özlük dosyalarının istenilmesine hükmetti. Duruşma 16 Haziran tarihine ertelendi.