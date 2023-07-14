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Nefes 72 sorti yaptı

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#Nefes#Helikopter#Orman Yangını
Nefes 72 sorti yaptı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 14, 2023 07:00

Muğla’nın Milas ilçesinde otlukta başlayıp ormanlık alana sıçrayan yangında görev yapan yerli ve milli helikopter Nefes’in, yangının kontrol altına alınmaya çalışıldığı 4 saatlik müdahale boyunca 72 sorti yaptığı öğrenildi.

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Muğla’nın Milas ilçesine bağlı Boğaziçi Mahallesi ile Bodrum Güvercinlik Mahallesi arasındaki otlukta önceki gün 15.00 sıralarında başlayıp ormanlık alana sıçrayan yangın, ekiplerin havadan ve karadan yoğun müdahalesiyle 4 saatte kontrol altına alınıp söndürüldü. Yangına Muğla Orman Bölge Müdürlüğü’ne ait 15 helikopter, 11 uçak ile havadan, 75 arazöz, 12 iş makinesi ve 615 personelle karadan müdahale edildi. Söndürme çalışmalarına Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin itfaiye ekipleri de destek verdi.

NEFES FAKTÖRÜ

Müdahalede görev yapan yerli ve milli helikopter ‘Nefes’in gecenin ilerleyen saatlerine kadar 72 sorti yaptığı bildirildi. TUSAŞ ve Sikorsky tarafından ortak üretilip Orman Genel Müdürlüğü envanterine dahil olan ilk yangın söndürme helikopteri olan ‘Nefes’ ile yanan alanlar havadan görüntülendi. ‘Nefes’in herkesin yüreğini ağzına getiren yangının kontrol altına alınmasına büyük katkı sağladığı belirtildi.

YANGIN SEZONU BAŞLADI

Yangının trafodan kaynaklı çıktığı tahmin edilirken ekiplerin incelemesinin sürdüğü belirtildi. Milas Cumhuriyet Başsavcılığı ise yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlattı. Bölgede helikopterle inceleme yapan Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Veysel Tiryaki, “Yangında 1700 dönüm alan zarar gördü” dedi. Yanan bölgelerde helikopterden incelemelerde bulunan Tiryaki şunları söyledi: “Bütün dünyada olduğu gibi ülkemizde de iklim değişiklikleriyle birlikte ülkenin bir tarafında sıcaklar, yangınlar varken, bir tarafında taşkınlar ve selle boğuşuyoruz. Dünyanın birçok yerinde bunları yaşıyoruz.” 

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#Nefes#Helikopter#Orman Yangını

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