Nedim Şener: Joe Biden’in salakça laflarına sessiz kalanlar, 'ama'lı açıklama yapanlar Biden'in umududur!

Nedim Şener, ABD’deki başkanlık seçimlerinde Donald Trump’a rakip olan Joe Biden'in Türk siyaseti hakkında yaptığı skandal açıklamalara tepki göstermeyen siyasi parti liderlerini de bu sözlerle eleştirdi.

*Joe Biden’in salakça laflarına "Sessiz kalan, ‘Ama’lı açıklama yapan, Kendisi değil de milletvekillerine açıklama yaptıran muhalefet parti liderlerine iyi bakın. Biden’in umudu onlardır!!!

*Joe Biden Amerika Başkanı seçilirse yapacaklarını değil, aslında şu anda Amerika’nın ne yaptığını anlatıyor.

*Bu ‘amca’ Ankara’ya geldiğinde; 15 Temmuz FETÖ darbe girişimine de ‘internet oyunu’ zannettiklerini söylemişti. Çelişki şu ki; bir yandan da girişimin ilk saatlerinde kınadıklarını ifade etmişti. Madem kınadın neden internet oyunu diyorsun, madem internet oyunu neden kınıyorsun!

*Bu ‘amca’ daha kendisi başkan seçilmeden, Türkiye’de ‘muhalefeti’ destekleyerek iktidarı değiştirmeyi planlıyor, dur bakalım nolacak.