Nedim Demirağ’a Çeşme’de veda

Bir süredir Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde tedavi gören Nedim Demirağ’ın vefatı yakınları ve İzmir basın camiasını yasa boğdu. Demirağ için çok sevdiği Çeşme ilçesinde dün cenaze töreni düzenlendi. Çakabey Mezarlığı’ndaki cenaze töreni pandemi kurallarına uygun yapıldı. Cenaze törenine Çeşme Kaymakamı Ünal Çakıcı ve Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran’ın yanı sıra Demirağ’ın gazeteci meslektaşları ve ailesi katıldı.

21 YIL AYNI GÖREVDE

Demirağ 1950 yılında İstanbul’da doğdu. Liseyi bitirdikten sonra 1969 yılında Amerika Birleşik Devletleri’ne gitti. 1.5 yıl dil eğitimi gördü. İzmir’e geldi. Ege Üniversitesi İktisadi ve Ticari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü’nü bitirdi. 1980 yılında Hür Holding’in Ege Bölge Temsilcisi oldu. 1983 yılından 2004 yılına kadar ise Hürriyet Ege Bölge Temsilcisi görevini yürüttü. Evli ve bir çocuk babasıydı.