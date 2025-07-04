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"Neden seni seviyorum" diyerek eşini bıçakladı! Kocasını hastaneye böyle yetiştirdi

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#Bursa#Hanım Z.#Bıçaklama
Neden seni seviyorum diyerek eşini bıçakladı Kocasını hastaneye böyle yetiştirdi
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 04, 2025 21:21

Bursa’nın İnegöl ilçesinde Hanım Z. (37) parkta tartıştığı eşi Şafak Z.’yi (42) “Lanet olsun neden seviyorum ben seni?” diyerek bıçakladı. Eşini önce eve götüren Hanım Z., eşini kanamasının artması üzerine elektrikli bisikletle hastaneye götürdü. Hanım Z., polis tarafından gözaltına alındı. 

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Olay, saat 16.30 sıralarında İnegöl ilçesi Mahmudiye Mahallesi’ndeki bir parkta meydana geldi. İddiaya göre Hanım Z. (37), kendisini aldattığını öne sürdüğü eşi Şafak Z.’yi parkta tartışma sırasında bıçakla bacağından ve karnından yaraladı.

Neden seni seviyorum diyerek eşini bıçakladı Kocasını hastaneye böyle yetiştirdi

EŞİNİ HASTANEYE GÖTÜRDÜ

Yaraladığı eşini elektrikli bisikletle evine götüren kadın, kanaması devam edince yine elektrikli bisikletle yaklaşık 10 kilometre uzaklıktaki İnegöl Devlet Hastanesi’ne götürdü. Burada tedavi altına alınan Şafak Z.’nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Eşiyle birlikte hastaneye gelen Hanım Z. ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

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Neden seni seviyorum diyerek eşini bıçakladı Kocasını hastaneye böyle yetiştirdi

“NEDEN SENİ SEVİYORUM TEPKİSİ”

Hanım Z.’nin, eşine, “İstemiyorum seni, bana zarar veriyorsun. 22 senedir yeter, seni sevdikçe g... kalktı. Lanet olsun neden seviyorum ben seni?” diyerek tepki gösterdiği anlar kameraya yansıdı. Hanım Z., daha sonra ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürülürken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Neden seni seviyorum diyerek eşini bıçakladı Kocasını hastaneye böyle yetiştirdi

 

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#Bursa#Hanım Z.#Bıçaklama

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