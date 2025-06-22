Neden Nihal’i yaşatamadılar

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Nihal Candan için dün Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camisi’nde cenaze töreni düzenlendi. Candan’ın annesi Umut Candan, baba Prof. Dr. Hakan Candan ile kardeşleri Bahar ile Zeynep Su’nun feryatları yürekleri dağladı.

Umut Candan, 2023’te tutuklanıp cezaevine giren ardından tahliye edilen kızları Nihal ve Bahar Candan’ın suçsuz olduğunu belirtti ve ekledi: “Çocuğum ‘Suçsuz. Aç ve ölüyor’ dedim kimse duymadı. Benim çocuğum suçsuz yere içeride yattı; hasta oldu, kaldıramadı. Neden benim çocuğumu yaşatamadılar? Benim çocuklarımın soytarılık dışında bir suçu yoktu. Tecavüzcü Coşkun’u filmde rol yapıyor diye içeri atıyorlar mı?”

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İSTEKLİ DEĞİLDİ

Baba Hakan Candan, “Çok fazla yaşamak istemiyormuş gibi davranıyordu. Geç kalındığı için istekli değildi. Kalp kriz geçirdiğim için tedavi altındaydım ve yanında değildim. Aşırı zayıf olduğu için vücudu tedaviye cevap vermedi.” Kardeşi Bahar Candan ise “Ben de en kısa zamanda ablamın yanına gitmek istiyorum” dedi.