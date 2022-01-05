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'Neden maske takmıyorsunuz?' sorusuna verdikleri cevaplar şaşırttı

#Aksaray#Koronavirüs#Dr. Şenol Atakan
Neden maske takmıyorsunuz sorusuna verdikleri cevaplar şaşırttı

Sağlık Bakanlığı’nın açıkladığı illere göre haftalık vaka haritasında Aksaray, 100 binde 51,30 ile İç Anadolu Bölgesi’nde en az vakanın görüldüğü il oldu. Aksaray Aile Hekimleri Derneği Başkanı Dr. Şenol Atakan, vaka sayısının azalmasıyla önlemlerin de gevşediğini belirterek, "Sağlık kuruluşuna gelenlere 'Neden maske takmıyorsunuz?' diye sorunca 'Hocam çok mu gerekli?' diyenler oluyor. Çok şaşırıyoruz" dedi. Dr. Atakan, vatandaşları uyararak, aşı olmaları için çağrıda bulundu.

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Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre yaklaşık 427 bin nüfusa sahip Aksaray'da son açıklanan haritada vaka sayısı 100 binde 51,30 oldu. Vaka sayasının düşmesiyle vatandaşlar da tedbirleri esnetti. Özellikle maske ve mesafe kuralına uyma ciddi oranda azaldı.

'SALGINLARDA AŞIDAN BAŞKA BİR ÇAREMİZ YOK'

Aksaray Aile Hekimleri Derneği Başkanı Dr. Şenol Atakan, vatandaşların pandemi bitmiş gibi davranış sergilemeye başladığını söyledi.

Aşılamada ise yüzde 72,6 oranla yine bölgede aşılamada en düşük il olan kentte, aşılama oranının arttırılması gerektiğini belirten Dr. Atakan, şöyle konuştu:
''Pandemi bitmiş değil ve Aksaray’da özellikle aşılama oranlarını arttırmamız gerekiyor. Pandeminin başından bu yana aşılama oranları istediğimiz düzeyde değil. Salgında en önemli argümanımız aşı, maske ve mesafedir. Bu 3 kurala çok dikkat etmemiz gerekiyor. Son günlerde 'Omicron' dediğimiz varyantın hafif seyrettiğini söylüyorlar fakat bu durum kişiden kişiye göre değişiyor. Son aşısını olmuş vatandaşlarımız 3 ayını doldurmuş ise aile sağlığı merkezleri ile hastanelere giderek aşılarını olmalılar. Şehrimizin yurt dışı bağlantısı çok olduğu için gurbetçi sayımız da çok fazla. Yeni yılla birlikte yabancı plakalı araçları görmeye başladık. Virüs şehrimizde çok kolay yayılıyor. Bunun için dikkatli olmamız lazım. Ayrıca aşıya karşı şehrimizde bir bilgi kirliliği var. Vatandaşlarımız aile hekimlerinden doğru bilgiyi alsınlar. Salgınlarda aşıdan başka bir çaremiz yok."

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'KIŞ AYINDA MASKE VE MESAFEYİ UNUTTUK'

Kış aylarında maske ve mesafe kurallarının unutulduğunu gözlemleyen Dr. Atakan, "Kapalı ortamlarda bulunmalarımız arttı. Maskenin daha dikkatli bir şekilde kullanılması gerekiyor. Vatandaşlarımızda vakaların düşmesiyle bir rahatlama ve rehavet oldu. Sanki pandemi bitmiş gibi. Bunu toplumun her kesiminde görüyoruz. Hatta açık ve kalabalık ortamlarda bile maskeyi bırakmamamız gerekiyor, kaldı ki insanlar kalabalık alanlarda geziyor. Sağlık kuruluşuna gelen hasta ve yakınlarına 'Neden maske takmıyorsunuz?' diye sorunca, 'Hocam çok mu gerekli?' diyenler oluyor. Biz de çok şaşırıyoruz. Türk aşısı olmak isteyenlere 'Turkovac' geliyor. Artık bazı insanlarımızın bahaneleri de ortadan kalkacak. Zor günlerden geçiyoruz. Bir an önce vatandaşlarımızın aşı yaptırmasını arzu ediyoruz. Toplumca kurallara uymamız gerekiyor" diye konuştu.

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Neden maske takmıyorsunuz sorusuna verdikleri cevaplar şaşırttı

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#Aksaray#Koronavirüs#Dr. Şenol Atakan

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