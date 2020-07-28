Neden kelimesinin eş anlamlısı nedir?

Türkçede birçok farklı soru amaçlı veya cümle içerisinde kullanılan kelimeler bulunmaktadır. Bu kelimelerden biri de neden sözcüğü olarak öne çıkıyor. Alternatif olarak ise bu kelimenin bir eş anlamlısı bulunmaktadır. Bu eş anlamlı sözcüğü öğrenebilir ve cümle içerisinde farklı yerlerde kullanabilirsiniz.

Neden Eş Anlamlısı

Türkçedeki pek çok farklı kelime de olduğu gibi neden sözcüğü içinde bir eş anlamlı kelime bulunmaktadır. Bu doğrusu da neden sözüne karşılık olarak, ‘sebep’ kelimesi ile eş anlamlı şekilde kullanabilirsiniz. Böylece herhangi bir durumu sorabilir ve cevap almaya çalışabilirsiniz. Şimdi buna bir örnek vermek gerekirse;

‘’Buna neden olan durum onun hareketleridir.’’

‘’Buna sebep olan durum onun hareketleridir.’’

Görüldüğü gibi hem neden hem de sebep cümle içerisinde ortak şekilde kullanılmış durumda. Bu şekilde siz de farklı cümleler kurabilir ve hem sonra amaçla değerlendirebilir hem de cümlede kullanabilirsiniz.