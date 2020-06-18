Neden kelimesinin eş anlamlısı nedir?

Eş anlamlı sözcükler aynı anlama geldiğinden konuşma esnasında birbirlerinin yerine değerlendirilebilirler. Neden kelimesi de bu sözcüklerden bir tanesidir. Neden kelimesinin en sık kullanılan eş anlamlısı “sebep” sözcüğüdür.

Neden Eş Anlamlısı

Eş anlamlı sözcükler genelde Türk dilinde olan sözcüklerin yabancı dildeki karşılığıdır. Neden sözcüğünün karşılığı ise “sebep” sözcüğüdür. Sebep kelimesi etimolojik olarak incelendiğinde, Arapça “sbb” kökünden gelmiş “sabab” yani neden, gerekçe kelimesinden alıntıdır. Bu bakımdan dilimize Arapçadan gelmiştir. Neden sözcüğü ise Türkçedir.

Türk Dil Kurumu’nda neden sözcüğü, bir olguyu doğuran ve bir başka olguyu sorgulamak için kullanılan bir söz şeklinde açıklanmıştır. Aynı zamanda bir olguyu veya vaziyeti gerektiren, meydana getiren başka durum veya olay, sebep anlamına da gelmektedir. TDK ye göre bir olayı veya olayı etkileyen, doğuran şey, illet anlamına gelen neden sözcüğünün eş anlamlısı “sebep” sözcüğüdür. Ayrıca neden sözcüğü ile aynı manaya geldiklerinden illet, niçin, niye, ne için, münasebet kelimeleri de bu kelimenin yerine kullanılabilir.