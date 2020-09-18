Türkiye’de koronavirüse yakalanan ilk hastalardan 73 yaşındaki Oğuz Peker, tam 4 ay sonra yoğun bakımdan çıkabildi. 11 Ağustos’tan itibaren yaklaşık 1 aydır da servis odasında tedavisine devam edilen ve durumu her geçen gün iyiye giden Oğuz Peker, gözlerini ‘bambaşka’ bir dünyaya açmanın şaşkınlığını yaşadı. Kendine ilk geldiğinde “Trafik kazası mı geçirdim, bana ne oldu? Neden herkes maskeli?” diye sorular sorduğunu, tüm bunların nedeninin koronavirüs enfeksiyonu olduğunu öğrendiğinde inanamadığını söylüyor. Yaklaşık 5.5 ay sonra taburcu edilen Oğuz Peker, “Aylardır gecesini gündüzüne katarak beni yaşama döndürmede emeği geçen başta yoğun bakım ekibi olmak üzere tüm doktorlara, hemşirelere, hastane personeline ve bu süreçte dualarını ve desteğini esirgemeyen tüm sevenlerime sonsuz minnet duyuyorum” diyor.