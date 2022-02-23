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Neden hâlâ tutuklanmadı

#Elif Sinan#İntihar#DAVA
Neden hâlâ tutuklanmadı

Kalbine aldığı bıçak darbesiyle yaşamını yitiren Elif Sinan’ın intihar ettiğini ileri süren sevgilisi Tuğrul A. hakkında ‘kasten öldürmek’ suçundan dava açıldı. İddianamede, kullanılan bıçakta sadece Tuğrul A.’nın parmak izinin tespit edildiği belirtildi. İfadesi de çelişkili bulundu ama hâlâ tutuklanmadı.

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Kırıkkale Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü son sınıf öğrencisi Elif Sinan (24), geçen yıl 4 Ağustos’ta kalbinden bıçaklanmış halde ağır yaralı olarak sevgilisi Tuğrul A. tarafından hastaneye kaldırılmıştı. Elif, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamamıştı. Gözaltına alınan Tuğrul A., savcılık ifadesinde, Elif’le 1 yıldır sevgili olduklarını belirterek şöyle konuşmuştu: “Ayrılmak istediğimi söyledim. Eline bıçak alıp, ‘Sensiz yaşayamam’ dedi. Elindekiyle beraber evdeki tüm bıçakları toplayıp evden ayrıldım. 5 dakika sonra geri döndüm. Kapıyı açan olmayınca mesaj attım. Marketin önünde olduğunu söyledi. Yanına gittim. Araca binince tekrar ‘Beni bırakacak mısın?’ diye sordu. Sinirlenip ‘Evet’ dedim. Araçtaki siyah saplı bıçağı alarak indi. Aynı soruyu tekrarladı. ‘Evet’ deyince bıçağı kalbinin altına soktu. Elif’i kucaklayarak hastaneye götürdüm.”

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Tuğrul A., savcılık ifadesinin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakılması talebiyle gönderildiği hâkimlikçe serbest bırakılmıştı.

İDDİANAME: İNTİHAR DEĞİL

Savcılık soruşturmayı tamamlayarak Tuğrul A. hakkında ‘kasten öldürme’ suçundan iddianame düzenledi. İddianamede, Tuğrul A.’nın, Elif Sinan’ın kalbine sapladığını söylediği bıçakta yapılan incelemede genç kızın parmak izine rastlanmadığı belirtildi. Bıçakta sadece Tuğrul A.’nın parmak izinin bulunduğu tespit edildi. Ayrıca Tuğrul A.’nın ifadelerinin çelişkili olduğu kaydedilerek, sanığın genç kızın araç dışında intihar ettiğini söylemesine rağmen, otomobilin sağ ön koltuğunda yoğun şekilde kan izleri bulunduğu aktarıldı. Sanığın, Elif'in intihar etmemesi için evdeki bıçakları araca koyduğunu söylediği; olayda kullanılan bıçak ile diğer bıçakların farklı konumlarda olay yerinde bulunduğu, intihar eden birinin yarasının ağırlığı da dikkate alındığında araçtaki bıçakları farklı yerlere atmasının mümkün olmadığına dikkat çekilerek,”Bu suretle olay yerinde bulunan bıçakların konumları, yapılan parmak izi çalışmalarına göre olayın intihar olmadığı tespit edilmiştir” denildi.

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MÜEBBETLE YARGILANACAK

İddianamede, Tuğrul A.’nın, tartışma sonrası Elif Sinan’ı, sol göğsünün altından bir kez bıçakladığı, daha sonra araç içerisinde bulunan bıçakları olay yerine attığı belirtildi. Tuğrul A.’nın ‘kasten öldürme’ suçundan müebbet hapisle cezalandırılması talep edilirken iddianame, Kırıkkale 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nce kabul edilerek dava açıldı.

Ailenin avukatı İbrahim Yılmaz, sanık Tuğrul A.’nın hâlâ tutuklanmamasına tepki göstererek, “İddianame ile birlikte yine bir tutuklama talebi yok. ‘Kasten öldürme’ suçundan dava açılmasına rağmen tutuklama istenmemesi bizi şaşırttı. Biz tekrar Kırıkkale 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'ne tensiple birlikte sanığın tutuklanması talebimizi ilettik” dedi. 

 

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#Elif Sinan#İntihar#DAVA

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