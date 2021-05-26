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Gündem
Samed Aydın SUN/KAYSERİ, (DHA)
Haber Giriş: 26.05.2021 - 15:29 | Son Güncelleme:

'Neden geç geldin?' dedikten sonra dehşeti yaşadı! İşte cezası

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'Neden geç geldin?' dedikten sonra dehşeti yaşadı! İşte cezası

‘Neden geç geldin?’ diye soran eşi E.D.'ye (29), yumruk atıp kolundan yaraladığı iddiasıyla Kayseri'de tutuksuz yargılanan Ahmet D., (32)'ye, 3 bin TL cezası uygulandı. Sanık Ahmet D. ise, "En ufak bir temasım olmadı. Kesinlikle darbetmedim. Suçsuzum" şeklinde konuştu.

Melikgazi ilçesinde 2 Şubat günü E.D., geç saatte gelen eşi Ahmet D.’ye neden geç kaldığını sorunca tartışma çıktı. Tartışma sırasında Ahmet D., E.D.'nin koluna yumruk attı. Kolu moraran E.D.’nin şikayeti üzerine Ahmet D. hakkında 'basit yaralama' suçundan dava açıldı. Kayseri 12'nci Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen davada E.D. ile sanık Ahmet D. hazır bulundu. Şikayetçi olmadığını belirten E.D., "Eşim eve geç gelmişti. 'Neden geç geldin?' diye sorunca, 'Erkek adama hesap sorulmaz' dedi. Ardından kolumu morarttı. Şikayetçi değilim" diye konuştu.

Suçsuz olduğunu öne süren sanık Ahmet D. ise, "En ufak bir temasım olmadı. Kesinlikle darbetmedim. Suçsuzum" dedi.

Hakim, sanık Ahmet D.'yi, 'Basit yaralama' suçundan 150 adli gün karşılığı 3 bin TL para cezasına çarptırıp, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi.

 

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