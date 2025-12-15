×
‘Neden baktın’ cinayeti

Güncelleme Tarihi:

#Cinayet#Zonguldak#Cem Çakı
‘Neden baktın’ cinayeti
Oluşturulma Tarihi: Aralık 15, 2025 07:00

Cem Çakı, kendisine “Eşime neden baktın” diyen Murat Yangun’u çıkan tartışmada bıçaklayarak öldürdü, araya girmek isteyen büfeci H.G.’yi de yaraladı. Katilin 8 suç kaydı olduğu ortaya çıktı.

ZONGULDAK Kozlu, Veysel Atasoy Caddesi’ndeki büfenin önünde önceki gün akşam saatlerinde, Cem Çakı (51) ile kendisine “Eşime neden baktın” diyen Murat Yangun (28) arasında tartışma çıktı. Tartışmanın ardından Yangun, alışveriş için büfeye yöneldiğinde Cem Çakı cebinden çıkardığı bıçakla ona saldırdı. Çakı, önce Murat Yangun’u ardından da araya girmek isteyen büfeci H.G.’yi (25) bıçakladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Göğüs ve boynundan yaralanan Yangun ile kolundan yaralanan H.G. hastaneye kaldırıldı. Cem Çakı ise olay yerine giden ekiplere teslim oldu. Murat Yangun, tedaviye alındığı Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Hastanesi’nde dün sabah hayatını kaybetti. H.G.’nin ise durumunun iyi olduğu öğrenildi.

KATİLİN 8 SUÇ KAYDI ÇIKTI

8 ayrı suç kaydı olduğu öğrenilen Cem Çakı, polise kimsenin eşine bakmadığını, Murat Yangun’un kendisine yumruk attığı için bıçakladığını ve ayırmaya gelen tekel bayi işletmecisini de yaraladığını söyledi. Yangun’un ağustos ayında evlendiği öğrenilirken, acı haberi alan ailesi ve yakınları büyük üzüntü yaşadı.

‘Neden baktın’ cinayeti

Cem Çakı, emniyetteki işlemlerinin ardından dün öğle saatlerinde adliyeye sevk edildi.

 

 

#Cinayet#Zonguldak#Cem Çakı

