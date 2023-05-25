‘Neden baktın’ cinayeti

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Durumu ağırlaşan Karaaslan, 22 Mayıs’ta hayatını kaybetti. Karaaslan’ın olay günü komşusu Hakan Y.’nin yeğeni Caner Zerayalp (39) ile tartıştığı, şüphelinin Karaaslan’a kafa atıp yumrukladığı ardından da kaçtığı belirlendi. Polis ekipleri Caner Zerayalp’i bir arkadaşının evinde yakaladı. Zerayalp ifadesinde, “Kuzenimin yanına gitmiştim. Daha önceden tanımadığım Erkin, bana bakmaya başladı. Ben de neden baktığını sordum. Birden sinirlenip bana küfretti ve üzerime yürüdü. Ben de kafa atıp yumrukladım” dedi. Adliyeye sevk edilen Caner Zerayalp, tutuklandı.