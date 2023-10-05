Necmettin Erbakan Üniversitesi’nde profesöre meslektaşından silahlı saldırı

Haberin Devamı

O sırada yanına daha önce izin tarihi anlaşmazlığından tartışma yaşadıkları aynı bölümdeki öğretim üyesi Prof. Dr. Galip A. ile turizmci kardeşi İzzet A. geldi. Aralarında başlayan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Tahir Uluç, tabancayla ateş edilmesi sonucu bacağından yaralandı. Prof. Dr. Galip A. ve kardeşi İzzet A. kaçtı. İhbar üzerine fakülteye polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı Prof. Dr. Tahir Uluç, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis,Prof. Dr. Galip A.’yı gözaltına alırken İzzet A.’nın yakalanması için ise çalışmalar sürüyor. Üniversite yönetimi olayla ilgili adli ve idari soruşturma açıldığını duyurdu.