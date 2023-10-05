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Necmettin Erbakan Üniversitesi’nde profesöre meslektaşından silahlı saldırı

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#KONYA#Necmettin Erbakan Üniversitesi#Profesör Silahlı Saldırı
Necmettin Erbakan Üniversitesi’nde profesöre meslektaşından silahlı saldırı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 05, 2023 07:00

KONYA’da dün saat 17.00 sıralarında Necmettin Erbakan Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu İlahiyat Fakültesi Dekanlık binasında, Felsefe ve Din bilimleri Bölümü İslam Felsefesi Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Tahir Uluç (46) odasındaydı.

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O sırada yanına daha önce izin tarihi anlaşmazlığından tartışma yaşadıkları aynı bölümdeki öğretim üyesi Prof. Dr. Galip A. ile turizmci kardeşi İzzet A. geldi. Aralarında başlayan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Tahir Uluç, tabancayla ateş edilmesi sonucu bacağından yaralandı. Prof. Dr. Galip A. ve kardeşi İzzet A. kaçtı. İhbar üzerine fakülteye polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı Prof. Dr. Tahir Uluç, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis,Prof. Dr. Galip A.’yı gözaltına alırken İzzet A.’nın yakalanması için ise çalışmalar sürüyor. Üniversite yönetimi olayla ilgili adli ve idari soruşturma açıldığını duyurdu. 

 

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#KONYA#Necmettin Erbakan Üniversitesi#Profesör Silahlı Saldırı

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