‘Necla Teyze’nin ölümünde vahim iddia

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Altındağ’a bağlı Gültepe Mahallesi sakinlerinin ‘Necla Teyze’ dediği, sokak hayvanlarına bakmasıyla tanınan Ülker Güleryüz’ün yaşadığı gecekonduda önceki akşam 19.50 sıralarında yangın çıktı. Gecekondudan yükselen alevleri görenlerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışmalarıyla yangın söndürülürken, evde mahsur kalan Güleryüz, hareketsiz halde dışarı çıkartıldı. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Güleryüz’ün hayatını kaybettiği tespit edildi. Yaşlı kadının cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. İlk incelemelere göre yangının evde bulunan elektrikli sobadan kaynaklı çıktığı, Güleryüz’ün de dumandan zehirlenerek öldüğü belirtilirken, kundaklama ihtimali araştırılmak üzere soruşturma başlatıldı.

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KÖPEĞİNİ ALANLARA TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

Öte yandan Ülker Güleryüz’ün, önceki sabah beslediği köpeğini almaya gelen belediye ekiplerine tepki gösterdiği ve çevredekilerin yaşanan bu anları cep telefonu ile kaydettiği ortaya çıktı. Yangını haber alan hayvanseverler ise bölgeye gelirken, komşu Yasemin Ünal, Güleryüz ile en son 17.00 sıralarında eve girmeden konuştuğunu ve evde tüp ya da ocak kullanılmadığını ifade etti. Bu yüzden evin kundaklanmış olabileceğini belirten Ünal, “Ben yangını gördüm, koştum kapısını kırdım. Bağırdım, ‘Necla Teyze çık’ diye, belki o sırada kalktı, düşmüş. Dumandan mı zehirlendi yanarak mı öldü bilmiyorum, büyük ihtimalle yanarak öldü. Suyla söndürmeye çalıştım ama söndüremedim” dedi.

‘O HESAPLAR HAKKINDA SORUŞTURMA AÇILSIN’

Yangın haberini aldıktan sonra olay yerine gelen Hayvanların Yaşam Hakları Konfederasyonu Başkan Yardımcısı Haydar Özkan ise “Sabah Altındağ Belediyesi ekipleri teyzenin çipli köpeğini almışlar, akşam da sosyal medyada hayvan düşmanı hesaplar teyzeyi hedefe koymuşlar. 80 yaşında bir kadının hayvanlarını almak nedir? Bu hedef göstermelerin sonucunda teyzemiz burada yanarak can verdi. Teyzemizi hedef gösteren bütün hesaplar hakkında soruşturma açılmasını istiyoruz” dedi.