Necip Hablemitoğlu suikastı davası... Savcı, mütalaa için dosyayı istedi

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Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu'nun Ankara'da 18 Aralık 2002'de evinin önünde silahlı saldırıda öldürülmesine ilişkin davanın duruşması, Ankara 28'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Davanın tek tutuklu sanığı Nuri Gökhan Bozkır ile başka davadan hükümlü Enver Altaylı, duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Tutuksuz sanıklar Levent Göktaş, Fikret Emek, Ahmet Tarkan Mumcuoğlu, Aydın Köstem ve Mehmet Narin, duruşma salonunda hazır bulundu. Firari sanıklar Mustafa Özcan ve Serhat Ilıcak ise duruşmada yer almadı.

SAVCI MEVCUT HALLERİN DEVAMINI İSTEDİ

Duruşmada söz alan savcı, “Maktul Necip Hablemitoğlu’nun öldürülmesine ilişkin gelinen aşama itibarıyla esas hakkındaki mütalaamı hazırlamak üzere dosyanın savcılığa tevdiini talep ediyorum” dedi. Savcı ayrıca, tutuklu sanık Nuri Gökhan Bozkır’ın tutukluluk halinin devamını ve diğer adli kontrol tedbiri uygulanan sanıklar hakkındaki mevcut kararların devamını istedi.

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'BU DAVAYI FAİLİ MEÇHUL BIRAKMAYALIM'

Tutuksuz sanık Ersan Barkın, "Bu yargılama sonunda bazı sanıklar hakkında hüküm verilse de üç kişinin tespit edilmemesi nedeniyle hükmün toplum vicdanında karşılığı yoktur. Biz, tüm sanıkların açığa çıkmasını istiyoruz ve buna hakkımız var. 'Bir tuğlayı çekersek duvar yıkılır' sözü, Uğur Mumcu dosyasını faili meçhul bıraktı; bu davayı faili meçhul bırakmayalım” ifadelerini kullandı.

'EN AZ CEZA İSTENEN BENİM AMA SADECE BEN TUTUKLUYUM'

Tutuksuz sanık Aydın Köstem ise elektronik kelepçeyle izlenen tek sanık olduğunu belirterek, uygulamanın kaldırılmasını istedi.

Tutuklu sanık Nuri Gökhan Bozkır da "En az ceza istenen benim ama sadece ben tutukluyum. Cinayetle hiçbir ilgim yok, HTS kayıtlarında, görüntülerde yer almıyorum. Olay tarihinde İstanbul’daydım, tahliyemi talep ediyorum” ifadelerini kullandı.

Diğer sanıklar Fikret Emek, Ahmet Tarkan Mumcuoğlu ve Mehmet Narin’in ise herhangi bir talepleri olmadı.

FİRARİ SANIKLARIN DOSYALARI AYRILDI

Sanık ve avukat beyanlarının ardından ara kararını açıklayan mahkeme, firari sanıklar Ali Serhat Ilıcak ve Mustafa Özcan yönünden davanın sürüncemede bırakılmaması için dosyalarının ayrılmasına karar verdi. Mahkeme ayrıca, tek tutuklu sanık Nuri Gökhan Bozkır'ın tutukluluk halinin, diğer sanıkların da adli kontrol tedbirlerinin devamına karar vererek, duruşmayı 20 Ekim’e erteledi.