×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Necip fazıl’ın oyunu beyazperdede

Güncelleme Tarihi:

Aziz Özen
Oluşturulma Tarihi: Nisan 28, 2026 07:00

CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan, şair ve mütefekkir Necip Fazıl Kısakürek’in aynı adlı eserinden beyaz perdeye uyarlanan “Bir Adam Yaratmak” filminin Atatürk Kültür Merkezi’ndeki gala gösterimine katıldı.

Haberin Devamı

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a, eşi Emine Erdoğan ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy eşlik etti.

Film gösteriminin ardından yönetmen Murat Çeri, Ahmed Amiş Efendi’nin “Olan olmuştur, olacak olan da olmuştur” sözünün yer aldığı, hattat Merve Kara Kızılkaya imzalı tabloyu Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan’a takdim etti.

Necip Fazıl Kısakürek’in ünlü tiyatro eseri “Bir Adam Yaratmak”, Murat Çeri yönetmenliğinde beyaz perdeye uyarlandı. Engin Altan Düzyatan (Hüsrev), Deniz Barut ve Altan Erkekli’nin başrollerini paylaştığı dram filmi, 1 Mayıs 2026’da vizyona girecek.               

BAKMADAN GEÇME!