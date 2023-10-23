Necip Fazıl’ın oğlu Mehmet Kısakürek son yolcuğuna uğurland

Güncelleme Tarihi:
Necip Fazıl Kısakürek’in ‘Zindandan Mehmed’e Mektup’ şiirini yazdığı oğlu Mehmed Kısakürek, önceki gün vefat etmişti. Mehmed Kısakürek’in cenaze namazı dün öğle namazının ardından Eyüpsultan Camisi’nde kılındı.
Cenaze namazına, İstanbul Valisi Davut Gül, AK Parti İstanbul Milletvekili Hulusi Akar, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu, Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken ile çok sayıda vatandaş katıldı. Mehmed Kısakürek, kılınan cenaze namazının ardından Eyüpsultan Mezarlığı’nda babası Necip Fazıl Kısakürek’in mezarının yanına defnedildi.