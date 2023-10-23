×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERGündem Haberleri

Necip Fazıl’ın oğlu Mehmet Kısakürek son yolcuğuna uğurland

Güncelleme Tarihi:

#Necip Fazıl Kısakürek#AK Parti#Osman Nuri Kabaktepe
Necip Fazıl’ın oğlu Mehmet Kısakürek son yolcuğuna uğurland
Ali Rıza Akbulut
Oluşturulma Tarihi: Ekim 23, 2023 07:00

Büyük Doğu Yayınları sahibi, Necip Fazıl Kısakürek Kültür ve Araştırma Vakfı (NFKKAV) Mütevelli Heyeti Başkanı ve Necip Fazıl Kısakürek’in 80 yaşında vefat eden oğlu Mehmed Kısakürek, Eyüpsultan Camisi’nde kılınan cenaze namazı sonrasında son yolculuğuna uğurlandı.

Haberin Devamı

Necip Fazıl Kısakürek’in ‘Zindandan Mehmed’e Mektup’ şiirini yazdığı oğlu Mehmed Kısakürek, önceki gün vefat etmişti. Mehmed Kısakürek’in cenaze namazı dün öğle namazının ardından Eyüpsultan Camisi’nde kılındı.

Necip Fazıl’ın oğlu Mehmet Kısakürek son yolcuğuna uğurland

Cenaze namazına, İstanbul Valisi Davut Gül, AK Parti İstanbul Milletvekili Hulusi Akar, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu, Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken ile çok sayıda vatandaş katıldı. Mehmed Kısakürek, kılınan cenaze namazının ardından Eyüpsultan Mezarlığı’nda babası Necip Fazıl Kısakürek’in mezarının yanına defnedildi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Necip Fazıl Kısakürek#AK Parti#Osman Nuri Kabaktepe

BAKMADAN GEÇME!