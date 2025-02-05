Necip Fazıl’ın bastonu Ulucanlar’da

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Türk siyasi hayatının önemli duraklarından biri olan Ankara Ulucanlar Cezaevi Müzesi’ndeki hatıra eşyalara yenileri eklendi. Necip Fazıl Kısakürek’in kişisel eşyaları, Ulucanlar Cezaevi Müzesi’nde sergilenmeye başlandı. İstanbul’dan Ankara’ya getirilen eşyalar Ulucanlar Cezaevi Müzesi’nde yerini aldı.

Eşyalar arasında Kısakürek’in cezaevinde kaldığı dönem boyunca giydiği, özellikle Toptaşı Cezaevi’nde “Zindandan Mehmet’e Mektup” adlı şiirini yazarken üzerinde olan çorapları, yaşlılığında elinden hiç düşürmediği topuzu fildişi malzemeden yapılmış bastonu bulunuyor. Necip Fazıl’ın eşyaları, torunları Büyük Doğu Yayınları Genel Koordinatörü Emrah Kısakürek ve Necip Fazıl Kısakürek Kültür ve Araştırma Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Şeyma Kısakürek Sönmezocak tarafından müzede sergilenmek üzere teslim edildi. Kısakürek’in kişisel eşyaları ilk günden itibaren ziyaretçilerden büyük ilgi gördü.

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81 YILLIK SİYASİ TARİH

- Yeni gelen eşyaların her birinin tarihe tanıklık etmiş eserler olduğunu vurgulayan Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki, “81 yıllık siyasi tarihi gözler önüne seriyoruz. Herkesi Ulucanlar Cezaevi Müzesi’ni ziyaret etmeye davet ediyorum” dedi. Müzede görülebilecek kişisel eşyaların çok sayıda olduğuna da dikkat çeken Tiryaki, “Bülent Ecevit’in kendisiyle özdeşleşen kasketi ile kravatı, Muhsin Yazıcıoğlu’nun namaz takkesi ve seccadesi gibi manevi değeri oldukça yüksek çok daha fazla kişisel eşyayı müzemizde görebilmek mümkün. Bu eşyalar da ziyaretçiler tarafından büyük ilgi görüyor” diye bilgi verdi.

Necip Fazıl’dan Deniz Gezmiş’e, Yılmaz Güney’den Bülent Ecevit’e, Yaşar Kemal’den Muhsin Yazıcıoğlu’na kadar birçok şair, yazar, gazeteci ve siyasetçinin yolu Ulucanlar’dan geçmişti.