Necip Fazıl Kısakürek’in Ayasofya sözleri gündemde! İşte Necip Fazıl Kısakürek’in Ayasofya sözleri

Ayasofya ile ilgili son dakika açıklaması yapıldı. Ayasofya'yı camiden müzeye dönüştüren Bakanlar Kurulu kararı iptal edildi. Bu açıklamanın ardından Necip Fazıl Kısakürek’in Ayasofya ile ilgili söylediği sözler gündemde yer aldı. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’da , ‘Üstad Necip Fazıl Kısakürek'in 55 yıl önce dediği gibi: Bekleyin Gençler!!!Ama bugün ama yarın Ayasofya açılacak!’ demişti.

NECİP FAZIL KISAKÜREK’İN AYASOFYA SÖZLERİ…

Ayasofya açılmalıdır..

Türk'ün kapanış bahtıyla beraber açılmalıdır

Yalnız manayı anlasak yalnız onu yerine getirebilsek

Ayasofya'nın kapıları sabır taşı gibi çatlar kendi kendisine açılır.

Kendi öz evimizde ruh ve mukaddesat odamız Ayasofya budur!

Üstün hükümdar Başbuğ ve aksiyon adamı Fatih İstanbul'u fethedip onun kalbi Ayasofya'da namazını eda ettiği zaman taarruz kıskacının mihver çivisini ele geçirmişti

Yalnız Fathi'tedir ki, kendi zaman ve mekanına göre dava hedefi muhteşem ve muazzam bir tamamlık içinde göze çarpıyor.

İşte bütün bunları sembolize eden remzlendiren de Doğu ve Batı dünyalarının kavşak noktası cihanın en güzel beldesi İstanbul ve onun kalbi Ayasofya.

Hilalin kanatlarıyla kendisine gök kubbe yolu açılan böylece 20. Asır dünyasına gerçek medeniyet ve ebediyet mimarisinin ne olduğu kendisi ile gösterilen Batı aklı ve Doğu ruhunu birleştirici eski Bizans eseri ve yeni tekbir yuvası tarihi kubbe.

Ayasofya ne taş ne çizgi ne renk ne hacim ne de bunların madde senfonisi sadece mana yalnız mana…

Ayasofya bir mananın zıt manaya taarruz ve onun zebun edişinin bütün dünyada eşi olmayan abidesidir.

Yeryüzünde çok kilise camiye ve nice cami kiliseye çevrilmiştir ama böylesi tarihi şartları bakımından tektir.

Fatih Sultan Mehmed bu hikmeti sezdi ve Ayasofya'yı İstanbul gibi misilsiz bir mahfazanın içinde güneş çapında bir pırlanta gibi zapt ve fethetti.

Ayasofya açılacak!

Aziz bir kitap gibi açılacak!