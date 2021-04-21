Necdet Üruğ toprağa verildi

TSK Üstün Hizmet Madalyası sahibi Necdet Üruğ için Üsküdar’daki Büyük Selimiye Camisi’nde tören düzenlendi. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, 25. Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ ve kuvvet komutanları ile üst rütbeli çok sayıda subay da törene katıldı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun da çelenk gönderdiği törende taziyeleri Necdet Üruğ’un oğlu Hadi Üruğ ile torunları Beyza Yalçın ve Ceyda Evren kabul etti. Necdet Üruğ törenin ardından Ortaköy’deki aile kabristanında toprağa verildi.

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