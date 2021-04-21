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Özgür ALTUNCU / İSTANBUL
Haber Giriş: 21.04.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Necdet Üruğ toprağa verildi

Özgür Altuncu
Özgür Altuncu
oaltuncu@hurriyet.com.tr
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Özgür Altuncu
Özgür Altuncu
oaltuncu@hurriyet.com.tr
Necdet Üruğ toprağa verildi

Koronavirüsü yenen ancak çoklu organ yetmezliği nedeniyle 100 yaşında hayatını kaybeden 19’uncu Genelkurmay Başkanı Necdet Üruğ, dün düzenlenen askeri törenin ardından toprağa verildi.

TSK Üstün Hizmet Madalyası sahibi Necdet Üruğ için Üsküdar’daki Büyük Selimiye Camisi’nde tören düzenlendi. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, 25. Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ ve kuvvet komutanları ile üst rütbeli çok sayıda subay da törene katıldı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun da çelenk gönderdiği törende taziyeleri Necdet Üruğ’un oğlu Hadi Üruğ ile torunları Beyza Yalçın ve Ceyda Evren kabul etti. Necdet Üruğ törenin ardından Ortaköy’deki aile kabristanında toprağa verildi.

Necdet Üruğ toprağa verildi

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Özgür Altuncu
Özgür Altuncu
oaltuncu@hurriyet.com.tr
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