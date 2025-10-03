×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Necati Zincirkıran’ı uğurladık

Güncelleme Tarihi:

#Necati Zincirkıran#Cenaze Töreni#Basın Şeref Kartı
Necati Zincirkıran’ı uğurladık
Oluşturulma Tarihi: Ekim 03, 2025 07:00

İSTANBUL’da 30 Eylül’de vefat eden Basın Şeref Kartı ve Burhan Felek Ödülü sahibi, Necati Zincirkıran (96) gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı.

Haberin Devamı

Zincirkıran için dün öğlen vakti Zincirlikuyu Camisi’nde cenaze töreni düzenlendi. Törene yakınları ve çok sayıda meslektaşı katıldı. Cenazede Zincirkıran ailesi taziyeleri kabul etti. Ünlü gazetecinin cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı’nda defnedildi.

4 Aralık 1929’da İstanbul’da doğan Zincirkıran, Hürriyet’te 1952’de Ortadoğu muhabiri, 1957’de Ankara Temsilcisi, 1960’ta Genel Yayın Müdürü olarak görev yaptı. Hürriyet Haber Ajansı’nı kuran Zincirkıran, 2003’te Sabah gatezesinden emekli olmuştu.     

Necati Zincirkıran’ı uğurladık

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Necati Zincirkıran#Cenaze Töreni#Basın Şeref Kartı

BAKMADAN GEÇME!