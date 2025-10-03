Necati Zincirkıran’ı uğurladık

Haberin Devamı

Zincirkıran için dün öğlen vakti Zincirlikuyu Camisi’nde cenaze töreni düzenlendi. Törene yakınları ve çok sayıda meslektaşı katıldı. Cenazede Zincirkıran ailesi taziyeleri kabul etti. Ünlü gazetecinin cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı’nda defnedildi.

4 Aralık 1929’da İstanbul’da doğan Zincirkıran, Hürriyet’te 1952’de Ortadoğu muhabiri, 1957’de Ankara Temsilcisi, 1960’ta Genel Yayın Müdürü olarak görev yaptı. Hürriyet Haber Ajansı’nı kuran Zincirkıran, 2003’te Sabah gatezesinden emekli olmuştu.