Necati Zincirkıran’ı kaybettik

1950-60-70’li yılların önemli gazetecilerinden, bir dönem Hürriyet Genel Yayın Yönetmenliği de yapan Necati Zincirkıran, İstanbul Esentepe’deki evinde 96 yaşında vefat etti. 4 Aralık 1929 tarihinde İstanbul’da doğan Zincirkıran, 1949 yılında Londra Politeknik Okulu’ndaki gazetecilik eğitiminden sonra Yeni Sabah’ta gazeteciliğe başladı. Kısa bir süre burada muhabirlik yapan Necati Zincirkıran, daha sonra Hürriyet’e geçti. Bir yandan muhabirlik yapan Zincirkıran aynı zamanda İktisat Fakültesi’ne bağlı İşletme Enstitüsü’nü bitirdi. 1952-1956 yılları arasında ise Hürriyet’te Ortadoğu muhabirliği görevini üstlendi. 1955 yılında seri röportaj dalında Türkiye birinciliği ödülünü alan Zincirkıran, 1957’de Hürriyet Ankara Temsilcisi oldu. 1 Eylül 1960 - 26 Eylül 1962 tarihleri arasında yazı işlerinden sorumlu müdür, 27 Eylül 1962-30 Haziran 1969 tarihleri arasında umumi neşriyat müdürü ve 1 Ocak 1969-1 Temmuz 1969 tarihleri arasında ise genel yayın müdürü olarak çalıştı.

ANILARINI YAZDI

55 yıllık gazetecilik anılarını ‘Olaylar, Anılar ve Gerçekler’ adlı kitapta toplayan Zincirkıran, aynı zamanda yelken sporuyla yakından ilgilenmiş, çeşitli yelken yarışlarında komodorluk da yapmıştı. 1965’te Alman eşiyle birlikte ‘Kısmetim’ adlı teknesi ile dünya turuna çıkan Sadun Boro’nun hikâyesini 3 yıl boyunca Hürriyet’te yayımladı. Hürriyet Haber Ajansı’nı kuran Necati Zincirkıran, 1969’da Hürriyet’ten ayrılarak Günaydın Gazetesi’nde Genel Yayın Yönetmenliği görevini üstlendi.

İngilizce ve Almanca bilen ve 1981- 1986 yılları arasında Anadolu Ajansı Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapan Zincirkıran, 1990’dan 2003 yılına kadar yazarlık yaptığı Sabah Gazetesi’nden emekli oldu. Türkiye Gazeteciler Cemiyeti üyesi, sürekli basın kartı ve Burhan Felek Ödülü sahibi Necati Zincirkıran, dün İstanbul Esentepe’deki evinde 96 yaşında vefat etti. Evli ve iki oğlu olan Zincirkıran’ın cenazesi yarın Zincirlikuyu Mezarlığı’nda defnedilecek.

İyi bir amatör denizci ve yelkenci olan Zincirkıran, yaz aylarını Göcek'teki teknesinde geçiriyordu. Çeşitli yelken yarışlarında komodorluk da yapan Zincirkıran, 1965'te 'Kısmetim' adlı teknesiyle dünya turuna çıkan Sadun Boro'nun hikâyesini 3 yıl boyunca Hürriyet'te yayımladı. Zincirkıran'ın, 'Habercilik' (1965), 'İzm'ler nedir? (1973), 'Hürriyet ve Simavi İmparatorluğu' (1995) ve 'Olaylar, Anılar ve Gerçekler' (2007) adlı eserleri bulunuyor.

TGC’DEN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Necati Zincirkıran’ın vefatının ardından Türkiye Gazeteciler Cemiyeti tarafından yayımlanan mesajda şu ifadelere yer verildi: “Değerli meslektaşımız Necati Zincirkıran’ı kaybetmenin üzüntüsü içindeyiz. Çok uzun yıllar muhabir, haber müdürü, genel yayın yönetmeni ve yazar olarak gazetecilik mesleğine hizmet eden Necati Zincirkıran’ın ailesine ve basın topluluğumuza baş sağlığı ve sabır diliyoruz.”