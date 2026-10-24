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Necati Coşkun Arabacı'nın cezası belli oldu

Güncelleme Tarihi:

#İzmir#Polis#Mahkeme
Necati Coşkun Arabacının cezası belli oldu
Oluşturulma Tarihi: Ekim 24, 2026 18:03

İZMİR’de yargılanan ‘Köln’ün babası’ ya da ‘Cehennem Necati’ lakaplarıyla tanınan suç örgütü liderlerinden Necati Coşkun Arabacı 15,5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

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Cehennem Melekleri isimli suç örgütünün lideri olduğu öne sürülen Necati Coşkun Arabacı, 2025 yılında Adnan Menderes Havalimanı’nda gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından tutuklanan Arabacı, Asliye Ceza Mahkemesi tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın itirazı üzerine Arabacı yeniden tutuklandı. Arabacı hakkında ‘örgüt liderliği’, ‘nitelikli yağma’, ‘ağırlaşmış kasten yaralama’ ve ‘Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun'a muhalefet’ suçlarından 35 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı. İddianame İzmir 20’nci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

Necati Coşkun Arabacının cezası belli oldu

KARAR ÇIKTI

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İzmir 20’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde önceki gün görülen davada karar çıktı. Heyet, Arabacı’ya ‘suç işlemek amacıyla örgüt kurup yönetmek’, 2 farklı mağdura karşı ‘suç işlemek amacıyla kurulan örgüte liderlik kapsamında 'kasten yaralama', ‘kasten silahla yaralama eyleminde suç işlemek amacıyla kurulan örgüte liderlik kapsamında ruhsatsız ateşli silah taşıma’ suçlarından toplam 15,5 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Arabacı, diğer suçlardan beraat etti. (DHA)

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#İzmir#Polis#Mahkeme

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