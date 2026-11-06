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Necati Arabacı suç örgütü yöneticisi Manisa'da yakalandı: 15,5 yıl kesinleşmiş cezası vardı

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#Necati Arabacı#İzmir Polisi#Organize Suçlar
Necati Arabacı suç örgütü yöneticisi Manisada yakalandı: 15,5 yıl kesinleşmiş cezası vardı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 06, 2026 09:15

İzmir polisinin takibi sonucu, Necati Arabacı suç örgütü içerisinde yönetici konumunda bulunan firari hükümlü A.P. Manisa'da saklandığı adreste yakalandı. "Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak" suçundan hakkında 15,5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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İzmir Organize Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, Necati Arabacı suç örgütü içerisinde yönetici konumunda bulunan A.P.'nin, Manisa'da saklandığını belirledi.

Necati Arabacı suç örgütü yöneticisi Manisada yakalandı: 15,5 yıl kesinleşmiş cezası vardı

İzmir 20. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılandığı davada 'suç işlemek amacıyla örgüt kurmak' suçundan hakkında kesinleşmiş 15,5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.P., önceki gün düzenlenen operasyonla yakalandı. Gözaltına alınan hükümlü, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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#Necati Arabacı#İzmir Polisi#Organize Suçlar

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