Necati Arabacı suç örgütü yöneticisi Manisa'da yakalandı: 15,5 yıl kesinleşmiş cezası vardı

İzmir polisinin takibi sonucu, Necati Arabacı suç örgütü içerisinde yönetici konumunda bulunan firari hükümlü A.P. Manisa'da saklandığı adreste yakalandı. "Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak" suçundan hakkında 15,5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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İzmir Organize Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, Necati Arabacısuç örgütü içerisinde yönetici konumunda bulunan A.P.'nin, Manisa'da saklandığını belirledi.
İzmir 20. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılandığı davada 'suç işlemek amacıyla örgüt kurmak' suçundan hakkında kesinleşmiş 15,5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.P., önceki gün düzenlenen operasyonla yakalandı. Gözaltına alınan hükümlü, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.