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Nebati’den sunum: Devletin parası var, KDV’de ödeme hemen

#Nureddin Nebati#KDV#Yeni Ekonomi Modeli
Nebati’den sunum: Devletin parası var, KDV’de ödeme hemen

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, gecikmeli ödendiği belirtilen Katma Değer Vergisi’yle (KDV) ilgili, “Burada önemi bir adım atıyoruz. Devletimizin parası var. KDV ödemelerini artık hemen yapacağız. Bunun sözünü veriyoruz. KDV ödemeleri paramız olduğu halde geç ödeniyordu. Arkadaşlara bunun nedenini sordum. Bana ‘Alışkanlık, biz böyle yapıyoruz. Çalışmamız böyle’ yanıtını verdiler. Ben de arkadaşlara talimat verdim ve ‘Alışkanlıkları bırakın, paramız varsa ödeyeceğiz’ dedim” dedi.

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CARİ AÇIKTA HEDEF

Bakan Nebati, dün AK Parti Grup Toplantısı sonrası AK Parti’li milletvekillerine yeni ekonomi modelinin sunumunu yaptı. Edinilen bilgiye göre basına kapalı toplantıda, milletvekillerinin sorularını da yanıtlayan Nebati, yeni ekonomi modelinin başarıya ulaşmaya başladığını söyledi. Yeni modelle cari açığın ocak ayı sonunda 12 milyar dolara düşürülmesinin hedeflendiğini anlatan Nebati, “Biz cari açığın artık tersine döndüğü, üretimle büyüdüğümüz bir ülke olacağız. Herkes elini taşın altına koymalı” dedi.

TÜSİAD ile yaşanan diyaloğun perde arkasını da anlatan Nebati, “TÜSİAD’a çağrım destek verilmesi. Benim konuşmamda TÜSİAD’a anlattıklarım, daha fazla ihracat yapılması daha fazla üretim yapılması anlamında söyledim. Bu cari açık için de etkili olacaktır. Bu cebinizden para koyun manası değil, ‘Biraz zorlayın ihracatı arttırın’ bunu anlatmak istedim” dedi.

İLERİ VADELİ KUR

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“İhracatımıza koruma kalkanı geliyor” diyen Bakan Nebati, bu sistemi de şu sözlerle anlattı: “İleri vadeli kur verilecek. Bunu şirketlere Merkez Bankası verecek. Şirket diyelim yatırım yapacak, bunu Merkez Bankası’ndan talep edecek. Merkez Bankası da ileriye dönük kuru verecek. Arada bir fark olur ise bunu Merkez Bankası karşılayacak.”

Milletvekilleri vatandaşın yeni ekonomik modelin “faiz” olup olmadığı sorularını hatırlattı. Öte yandan Bakan Nebati faiz hassasiyeti olan kesimin de bu sistemden faydalanabileceğini, katılım bankalarının çalışma başlattığını anlattı.

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#Nureddin Nebati#KDV#Yeni Ekonomi Modeli

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