Nebati’den asgari ücret mesajı: Beklentileri karşılayacak

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TBMM Genel Kurulu’nda dün Hazine ve Maliye Bakanlığı bütçe görüşmeleri gerçekleşti. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, görüşmelerde özetle şunları söyledi:

“2021 yılının ilk çeyreğinde yüzde 7.4, ikinci çeyreğinde ise yüzde 2.2 oranlarında büyüyen ekonomimiz yılın üçüncü çeyreğinde de bu ivmeyi koruma başarısını göstererek yüzde 7.4 oranında büyüme kaydetti. Böylece yılın ilk 3 çeyreğinde büyüme yıllık yüzde 11.7 seviyesinde gerçekleşti.

DÖNGÜ KIRILACAK

2021 yılı eylül ayı itibarıyla yıllık cari işlemler açığı 2020 yılına göre 16.6 milyar dolar iyileşti. Bu yıl cari açığın milli gelire oranının yüzde 2.6’nın altında gerçekleşmesini bekliyoruz. 2021 yılı yüksek büyüme ve düşük cari açıkla Türkiye’nin tarihsel döngüsünün kırıldığı bir yıl olacak. Aldığımız tedbirlerin de etkisiyle istihdam, 2020’nin ikinci yarısından itibaren toparlanmaya başladı. Mevsimsellikten arındırılmış toplam istihdam 29 milyon kişi, işsizlik oranı yüzde 11.7. Bu gelişmeler neticesinde ülkemiz, salgının istihdam üzerindeki yıkıcı etkisini telafi edebilen sayılı ülkeler arasında yer aldı.

Asgari ücrette herkesin beklentilerini karşılayacak bir artış yapmayı planlıyoruz. İşçi kardeşlerimiz rahat etsinler. Nasıl ki 19 yıl boyunca hep enflasyonun üzerinde asgari ücret verdiysek işçilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz.

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Maliye politikamızı şeffaf, seçici ve odaklı bir şekilde uygulamaya devam ederek kamu mali dengelerinde sapmaya izin vermeyeceğiz. ”

Nebati milletvekillerinin sorularını yanıtlarken de “Daha fazla bilgi almak isteyen tüm vekillerimizi bakanlığımıza davet ediyoruz” dedi. Nebati, TÜİK’le ilgili sorulara karşılık da, TÜİK’in AB normlarında veri ürettiğini, bu verilerin de yerli ve yabancı kurumlardaki uzmanların incelemelerine açık olduğu bilgisini verdi.

KÜFÜR VE EL HAREKETİ

Dünkü görüşmelerde, AK Parti ile İYİ Parti grupları arasında gerginlik yaşandı. AK Parti’den Bülent Turan’ın üslup uyarısı sonrası İYİ Parti Denizli Milletvekili Yasin Öztürk’ün, el ve ayak hareketi yapıp küfrettiği duyuldu. AK Parti’li vekiller İYİ Parti sıralarına yürürken kadın vekiller de Öztürk’ün özür dilemesini istedi. Dünkü görüşmelerde gözlerin çevrildiği TÜİK Başkanı Prof. Dr. Sait Erdal Dinçer’in Meclise gelmemesi de dikkat çekti.