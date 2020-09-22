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DHA
Haber Giriş: 22.09.2020 - 07:00 | Son Güncelleme:

Ne zaman lider olacaksınız? Büyüyünce

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Ne zaman lider olacaksınız? Büyüyünce
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Muharrem İnce, ‘Memleket Hareketi’ gezileri kapsamında vatandaşlarla esprili diyaloglarıyla dikkat çekiyor. İnce önceki gün Ordu’da bir vatandaşın “Başkanım ne zaman lider olacaksınız?” sorusuna “Büyüyünce” yanıtını verdi.

İnce dün de Karadeniz ziyaretleri kapsamında Amasya ve Çorum’daydı. Esnafı ziyaret edip vatandaşlarla konuşan İnce, daha önce Türk Tabipler Birliği ve MHP Lideri Devlet Bahçeli’yle ilgili yaptığı açıklamaları eleştiren MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın’ın, “Çapınıza bakmadan MHP ve liderine dil uzatan sizin gibi siyaset bukalemunları teker teker temizlenecek” çıkışına yanıt verdi.

ESKİ MODEL SİYASETÇİLER

İnce, “Artık akıllı telefonların, fabrikaların ve şirketlerin olduğu bir dönemde akıllı siyaset lazım. Bir siyasetçi, başka bir siyasetçiye yanıt verirken taşı gediğine oturtmalıdır. İçinde şaka, mizah ve zekâ olmalıdır, onu köşeye sıkıştırmalıdır, gülümsetmelidir. Bunlar varsa siyaseten cevap veririm, bunlar da akıllı siyasettir. Yoksa kaba sözler, artık eski model siyasetçilerin işidir. Kaba ve çirkin sözlere cevap vermeye gerek duymuyorum” dedi.

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