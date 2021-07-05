Ben Ã§ocuÄŸuma yaptÄ±rÄ±rÄ±m... Ã‡ocuklar aÅŸÄ± olacak mÄ± Uzmanlar ne diyor

YaklaÅŸÄ±k 2 yÄ±ldÄ±r Covid-19 pandemisiyle mÃ¼cadele ediyoruz ve bundan tek Ã§Ä±kÄ±ÅŸ yolu aÅŸÄ±. Hal bÃ¶yle olunca sÄ±rasÄ± gelen herkesin aÅŸÄ± olmasÄ± da hayati Ã¶nem kazanÄ±yor. Ãœlkemizde aÅŸÄ±lamanÄ±n 18 yaÅŸa kadar inmesi ile birlikte 12-15 yaÅŸÄ±ndaki Ã§ocuklarÄ±n aÅŸÄ±lanmasÄ± da tartÄ±ÅŸÄ±lmaya baÅŸlandÄ±.

SalgÄ±nÄ±n baÅŸlarÄ±nda, toplumun yÃ¼zde 70â€™inin aÅŸÄ±lanmasÄ±nÄ±n kitle baÄŸÄ±ÅŸÄ±klÄ±ÄŸÄ± hedefine ulaÅŸmak iÃ§in yeterli olacaÄŸÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼lÃ¼yordu. Ancak Ã¶zellikle varyantlarÄ±n ortaya Ã§Ä±kmasÄ± ve aÅŸÄ± etkinliklerinin bundan olumsuz etkilenmesi ile sÃ¶z konusu oranÄ±n yetersiz kalmasÄ± da ihtimaller arasÄ±nda.

Ã–te yandan Ã§ocuklarÄ±n aÅŸÄ±lanmasÄ± ile ilgili hÃ¢lÃ¢ birtakÄ±m endiÅŸeler var, uygulamalar ise Ã¼lkelere gÃ¶re farklÄ±lÄ±k gÃ¶steriyor.Â BirÃ§ok Avrupa Ã¼lkesinde 12 yaÅŸ Ã¼zeri Ã§ocuklarÄ±n geneli bazÄ± Ã¼lkelerde ise sadece kronik rahatsÄ±zlÄ±ÄŸÄ± olan 12 yaÅŸ Ã¼stÃ¼ Ã§ocuklar aÅŸÄ±lanÄ±yor.

GeÃ§tiÄŸimiz haftalarda Bakan Koca, "18 yaÅŸ altÄ± kronik rahatsÄ±zlÄ±ÄŸÄ± olan Ã§ocuklarÄ±mÄ±zÄ±, genÃ§lerimizi aÅŸÄ±lamaktan yanayÄ±z. DevamÄ±nda Ã§ok uzun sÃ¼rmez, muhtemelen 1 hafta 10 gÃ¼n olabilir, Ã¶zellikle kronik rahatsÄ±zlÄ±ÄŸÄ± ve ek hastalÄ±ÄŸÄ± olan kiÅŸileri aÅŸÄ±lamÄ±ÅŸ olacaÄŸÄ±z" aÃ§Ä±klamalarÄ±nda bulunmuÅŸtu. TÃ¼rkiye'de 12-15 yaÅŸ arasÄ±ndaki Ã§ocuklar iÃ§in aÅŸÄ± randevularÄ±nÄ±n aÃ§Ä±lÄ±p aÃ§Ä±lmayacaÄŸÄ± ise ÅŸu an iÃ§in net deÄŸil.

Peki uzmanlarÄ±n bu noktada gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼ ne?



Grafik: Harun Elibol

Enfeksiyon HastalÄ±klarÄ± Klinik Mikrobiyoloji UzmanÄ± Dr. RÄ±dvan Karaali, Ã‡ocuk SaÄŸlÄ±ÄŸÄ± ve HastalÄ±klarÄ± UzmanÄ± Prof. Dr. Mahmut Ã‡ivilibal ve Enfeksiyon HastalÄ±klarÄ± ve Klinik Mikrobiyoloji UzmanÄ± Prof. Dr. Alper Åženerâ€™eÂâ€˜Ã‡ocuklar aÅŸÄ±lanmalÄ± mÄ±? EÄŸer aÅŸÄ±lanacaksa ne zaman?â€™ sorularÄ±nÄ± yÃ¶nelttik.Â

MAHMUT Ã‡Ä°VÄ°LÄ°BAL: Ã‡OCUKLAR BULAÅž ZÄ°NCÄ°RÄ°NDE Ã–NEMLÄ° POZÄ°SYONDA

Covid-19'a karÅŸÄ± kitle baÄŸÄ±ÅŸÄ±klÄ±ÄŸÄ±nÄ±n oluÅŸabilmesi iÃ§in nÃ¼fusun yaklaÅŸÄ±k yÃ¼zde 60-70â€™inin aÅŸÄ±lanmasÄ± gerekir. Ã‡ocuklar, bu hastalÄ±ÄŸÄ± daha hafif geÃ§irdikleri kabul edilmesine raÄŸmen, bulaÅŸ zincirinde Ã¶nemli bir pozisyonda yer alÄ±yorlar. TÃ¼rkiyeâ€™de toplumun yÃ¼zde 25â€™ini Ã§ocuklar oluÅŸturuyor. Bu nedenle bulaÅŸÄ±cÄ±lÄ±k zincirini kesmek iÃ§in Ã§ocuklarÄ±n aÅŸÄ±lanmalarÄ± Ã¶nemli.

Bilim Ã§evreleri Ã§ocuklarÄ±n aÅŸÄ±lanmasÄ±nÄ±n hayati rolÃ¼nÃ¼ tartÄ±ÅŸmaya devam ediyor. Bu, yanÄ±tÄ± Ã¼lkeden Ã¼lkeye deÄŸiÅŸiklik gÃ¶sterebilecek olan karmaÅŸÄ±k bir konu. ABD, Kanada ve Avrupa BirliÄŸi Ã¼lkelerinde 18 yaÅŸ altÄ±ndaki Ã§ocuklara aÅŸÄ±lama baÅŸladÄ±, Ã¶nÃ¼mÃ¼zdeki gÃ¼nlerde Ã¼lkemizde de 18 yaÅŸ altÄ±na inecektir.Â

EriÅŸkin risk gruplarÄ± ve aÅŸÄ±lanmasÄ± gereken tÃ¼m yaÅŸ gruplarÄ± aÅŸÄ±landÄ±ktan sonra Ã§ocuklar da artÄ±k aÅŸÄ±lanma iÃ§in aday haline gelecektir. Okullar aÃ§Ä±lmadan Ã§ocuklarÄ±mÄ±za aÅŸÄ± yapÄ±lÄ±p yapÄ±lmayacaÄŸÄ± veya kaÃ§ yaÅŸÄ±na kadar ineceÄŸi henÃ¼z net deÄŸil. Ã–nÃ¼mÃ¼zdeki gÃ¼nlerde hep birlikte gÃ¶receÄŸiz.Â





Ã‡OCUKLAR Ä°Ã‡Ä°N GÃœVENLÄ° VE EN ETKÄ°LÄ° AÅžI DOZUNU BULMAK Ã‡OK Ã–NEMLÄ°

Ã‡ocuklarÄ±n baÄŸÄ±ÅŸÄ±klÄ±k sistemlerinin, aÅŸÄ±lara genÃ§ler ve yetiÅŸkinlerinden farklÄ± tepki verdiÄŸini biliyoruz. Bu nedenle Ã§ocuklarda gÃ¼venli ve en etkili aÅŸÄ± dozunu bulmak Ã§ok Ã¶nemli. BugÃ¼ne kadar olan deneyimlerimiz, yetiÅŸkinler iÃ§in geliÅŸtirilen aÅŸÄ±larÄ±n otomatik olarak Ã§ocuklar iÃ§in uygun olmadÄ±ÄŸÄ± yÃ¶nÃ¼nde.

Covid dÄ±ÅŸÄ± diÄŸer aÅŸÄ±lamalarda, hem yetiÅŸkinlere hem de Ã§ocuklara aynÄ± aÅŸÄ± tÃ¼rÃ¼nÃ¼n uygulanmasÄ±nÄ±n nadir olduÄŸunu gÃ¶rÃ¼yoruz. Bazen bebeklere, tetanos aÅŸÄ±larÄ±nda olduÄŸu gibi, Ã§ocuklara ve genÃ§lere uygulanandan farklÄ± olarak deÄŸiÅŸtirilmiÅŸ bir aÅŸÄ± karÄ±ÅŸÄ±mÄ± verilir. DolayÄ±sÄ±yla, eldeki imkanlarla ÅŸimdilik eriÅŸkinlere yapÄ±lan aÅŸÄ±larÄ±n, Ã§ocuklarda da eriÅŸkinlerde olduÄŸu gibi Ã§ift doz yapÄ±lmasÄ± planlanÄ±yor. 2021 sonlarÄ±na doÄŸru da pediatrik Covid-19 aÅŸÄ±larÄ±nÄ±n kullanÄ±ma girmesi bekleniyor.Â

GeÃ§tiÄŸimiz aylarda Pfizer/BioNTech 16-18 yaÅŸ arasÄ± Ã§ocuklar iÃ§in kullanÄ±m onayÄ± almÄ±ÅŸtÄ±. Moderna ve Johnson & Johnson, Ã§ocuklarda aÅŸÄ± denemelerine baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyurdu. Ancak, 12-15 yaÅŸlarÄ± arasÄ± acil kullanÄ±m onayÄ±nÄ± ÅŸimdilik sadece Pfizer/BioNTech aÅŸÄ±sÄ± aldÄ±.

Bununla birlikte, Pfizer/BioNTech'in 2-11 yaÅŸ arasÄ±nda kullanÄ±mÄ± iÃ§in EylÃ¼l ayÄ±nda FDA onayÄ± isteyeceÄŸi yazÄ±lÄ±yor. DolayÄ±sÄ±yla Ã¼lkemizde 18 yaÅŸÄ±n altÄ±ndaki Ã§ocuklara Pfizer/BioNTech aÅŸÄ±sÄ±nÄ±n yapÄ±lmasÄ± uygun olacaktÄ±r.Â

'12 YAÅžINDAN BÃœYÃœK Ã‡OCUÄžUMA AÅžIYI YAPTIRIRIM'

Pfizer/BioNTech 12-15 yaÅŸ iÃ§in acil kullanÄ±m onayÄ± aldÄ± ve yakÄ±nda rutin kullanÄ±m onayÄ± da alacaktÄ±r. Bu onay da alÄ±ndÄ±ktan sonra (ki 1-2 ay sÃ¼rmez) Ã¼lkemizde uygulanmaya baÅŸlarsa, 12 yaÅŸÄ±ndan bÃ¼yÃ¼k Ã§ocuÄŸuma da aÅŸÄ±yÄ± yaptÄ±rÄ±rÄ±m. Daha kÃ¼Ã§Ã¼kler iÃ§in ise yÄ±l sonuna doÄŸru pediatrik aÅŸÄ±lar piyasaya Ã§Ä±kacaktÄ±r. Bu aÅŸÄ±yÄ± beklerim.

RIDVAN KARAALÄ°: ARAÅžTIRMALAR KISITLI, KÃœRESEL ANLAMDA GEÃ‡ERLÄ° BÄ°R YANIT YOK

SalgÄ±nÄ±n baÅŸlamasÄ±yla birlikte, toplumun yÃ¼zde 60-70'inin aÅŸÄ±lanmasÄ±nÄ±n kitle baÄŸÄ±ÅŸÄ±klÄ±ÄŸÄ± hedefine ulaÅŸmak iÃ§in yeterli olacaÄŸÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼lÃ¼yordu. Ancak Ã¶zellikle varyantlarÄ±n ortaya Ã§Ä±kmasÄ± ile bu oranÄ±n daha yÃ¼ksek dÃ¼zeye ulaÅŸmasÄ±nÄ±n gerekliliÄŸi tartÄ±ÅŸÄ±lmaya baÅŸlandÄ±.

Ã‡ocuklar ve genÃ§lerin dÃ¼nya nÃ¼fusunun bÃ¼yÃ¼k bir bÃ¶lÃ¼mÃ¼nÃ¼ oluÅŸturduÄŸu dikkate alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nda (BirleÅŸmiÅŸ Milletler Ekonomik ve Sosyal Ä°ÅŸler Organizasyonu, 17 yaÅŸÄ±na kadar olan Ã§ocuk ve genÃ§lerin dÃ¼nya nÃ¼fusunun yÃ¼zde 30,2'sini oluÅŸturduÄŸunu tahmin ediyor), kitle baÄŸÄ±ÅŸÄ±klÄ±ÄŸÄ± oluÅŸturma Ã§abalarÄ±nda bu Ã§ocuk yaÅŸ gruplarÄ±nÄ±n da aÅŸÄ±lanmasÄ± gÃ¼ndeme geldi. Ã‡ocuklar da yetiÅŸkinler gibi enfekte olup iyileÅŸebilir, virÃ¼sÃ¼ baÅŸkalarÄ±na bulaÅŸtÄ±rabilirler. AÅŸÄ±lanmalarÄ± ya da bulaÅŸ yoluyla baÄŸÄ±ÅŸÄ±klÄ±k kazanmalarÄ± pandemiyi kontrol altÄ±na almaya yardÄ±mcÄ± olabilir.

Covid-19 aÅŸÄ±larÄ±nÄ±n Ã§ocuklar ve genÃ§ler Ã¼zerindeki etkileri hakkÄ±nda araÅŸtÄ±rma sayÄ±sÄ± Ã§ok az olduÄŸundan veriler kÄ±sÄ±tlÄ± araÅŸtÄ±rmalara dayalÄ± olarak deÄŸerlendiriliyor. ABD ve Kanadaâ€™da 12-15 yaÅŸ grubundaki Ã§ocuklara Pfizer/BioNTech aÅŸÄ±sÄ±nÄ±n yapÄ±labileceÄŸi tavsiyesinin Ã§Ä±kmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan 12-15 yaÅŸ grubundaki Ã§ocuklar iÃ§in aÅŸÄ±lamalar baÅŸladÄ±.Â

Avrupa BirliÄŸi'nde Pfizer/BioNTech aÅŸÄ±sÄ±nÄ±n kullanÄ±mÄ± iÃ§in ÅŸimdiye dek 16-18 yaÅŸ grubuna onay verilmiÅŸti. Ancak Avrupa Ä°laÃ§ AjansÄ±'nÄ±n (EMA) MayÄ±s sonunda yeÅŸil Ä±ÅŸÄ±k yakmasÄ±yla 12-15 yaÅŸ grubunun da aÅŸÄ±lanmasÄ±nÄ±n yolu aÃ§Ä±lmÄ±ÅŸ oldu. Ä°srail, Almanya, Fransa Ã§ocuk aÅŸÄ±lamalarÄ±na baÅŸladÄ±. Ä°spanya yeni eÄŸitim Ã¶ÄŸretim yÄ±lÄ± Ã¶ncesinde 12-17 yaÅŸ grubunun aÅŸÄ±lanacaÄŸÄ± duyuruldu.Â

GÃ¶rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ gibi dÃ¼nya genelinde aÅŸÄ±lamanÄ±n hÄ±z kazanmasÄ± ile yaÅŸ gruplarÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼rÃ¼ldÃ¼ ve Ã§ocuklarÄ±n aÅŸÄ±lamasÄ± gÃ¼ndeme geldi. Ancak pandeminin kontrol altÄ±na alÄ±nabilmesi iÃ§in, global dÃ¼zeyde seyahat ve toplum hareketleri gÃ¶z Ã¶nÃ¼ne alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nda Ã¼lkelerin tek baÅŸÄ±na ulaÅŸtÄ±klarÄ± aÅŸÄ±lama oranÄ±ndan Ã§ok, global dÃ¼zeyde aÅŸÄ±lama Ã¶nem kazanÄ±yor.

Ã‡OCUKLAR Ä°Ã‡Ä°N DE 2 DOZ Ã–NERÄ°LÄ°YOR

TÄ±p dergisi Lancetâ€™te Ã‡inli Sinovac aÅŸÄ±sÄ±nÄ±n uygulandÄ±ÄŸÄ± 552 Ã§ocuÄŸun dahil edildiÄŸi araÅŸtÄ±rmaya gÃ¶re bu Ã§ocuklarÄ±n yÃ¼zde 96â€™sÄ±nda iki doz aÅŸÄ± sonrasÄ± antikor geliÅŸtiÄŸi yayÄ±mlandÄ±. Ã‡in, 5 Haziran'da, Sinovac aÅŸÄ±sÄ±nÄ±n 3-17 yaÅŸ arasÄ± Ã§ocuk ve genÃ§lerde kullanÄ±lmasÄ± iÃ§in acil kullanÄ±m onayÄ± verdi.Â Endonezya, 28 Haziran'da, Ã‡in firmasÄ± Sinovac'Ä±n aÅŸÄ±sÄ±nÄ±n 12-17 yaÅŸ arasÄ±nda kullanÄ±lmasÄ±nÄ± tavsiye etti.Â Her iki aÅŸÄ± iÃ§in yapÄ±lan Ã§alÄ±ÅŸmalarda uygulama ÅŸekli olarak eriÅŸkinlerde uygulanan doz ve sÄ±klÄ±k kullanÄ±lmÄ±ÅŸ ve Ã¶neriler 2 doz ÅŸeklinde.

SalgÄ±nÄ±n seyrine ve aÅŸÄ± teminine gÃ¶re 12-15 yaÅŸ grubu Ã§ocuklarÄ±n aÅŸÄ±lanmasÄ±nÄ±n toplumsal hayatÄ±n normalleÅŸmesi iÃ§in, Ã¶zellikle eÄŸitim Ã¶ÄŸretimin aksamadan devam etmesine olumlu katkÄ± sunabileceÄŸi Ã¶ngÃ¶rÃ¼lÃ¼yor. Ã‡ocuk ve ergenlerin aÅŸÄ±lanmasÄ± iÃ§in salgÄ±nÄ±n seyri, global ve yerel aÅŸÄ±lama oranlarÄ± ve toplumsal baÄŸÄ±ÅŸÄ±klÄ±k dÃ¼zeyleri deÄŸerlendirilerek, her Ã¼lkenin kendi dinamiklerine ve bilimsel verilerine gÃ¶re bilim kurullarÄ±nÄ±n Ã¶nerileri doÄŸrultusunda hareket edilmesi daha doÄŸru olur.

ALPER ÅžENER: YÃœZDE 60 KÄ°TLE BAÄžIÅžIKLIÄžI SAÄžLANDIKTAN SONRA KARAR VERÄ°LMELÄ°

AÅŸÄ±lamanÄ±n 18 yaÅŸ altÄ±na inmesi konusunda ABD ve Ä°srailâ€™den gelen mRNA aÅŸÄ±lamasÄ± sonrasÄ± hafif seyirli bile olsa kalp kasÄ± veya zarÄ± iltihabÄ± olgularÄ± Ã¶nemli bir Ã§ekince oldu. Hatta yakÄ±n zamanda Amerikan HastalÄ±k Ã–nleme ve Kontrol Merkeziler (CDC) forumundaki gÃ¼ncel bilgilere gÃ¶re 300 milyon dozda 12-29 yaÅŸ arasÄ±nda 484 perikardit olgusu bildirildi. Ortalama ihtimal ise bir milyonda sadece yÃ¼zde 12,6. Durum moral bozucu ama Ã¶zellikle MIS-C ve benzer durumlar gÃ¶z Ã¶nÃ¼ne alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nda olaÄŸanÃ¼stÃ¼ ve panik olacak bir durum sÃ¶z konusu deÄŸil.

Bu durumda "Ã‡ocuklara tek doz aÅŸÄ± mÄ± yapÄ±lmalÄ±?" sorusu akla geliyor ama diÄŸer taraftan da tek dozda koruma kapasitesinin dÃ¼ÅŸme ihtimali var. (Ã‡ocuklar iÃ§in hala net veri yok.) TÃ¼m sorularÄ±n tek bir yanÄ±tÄ± yok ve Ã§ocuklar da Ã¶zellikle hastalÄ±ÄŸÄ±n yaygÄ±nlaÅŸmasÄ± anlamÄ±nda kritik konumda. Nadir gÃ¶rÃ¼len ama Ã¶lÃ¼mcÃ¼l seyreden MIS-C de tÃ¼m ÅŸartlarÄ± zorlayan bir durum. Karar vermek Ã§ok zorâ€¦Â

KiÅŸisel olarak ise Ã§ocuklarda da mRNA aÅŸÄ±larÄ±nÄ±n bir skor avantajÄ± olduÄŸunu dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yorum. Ã‡Ã¼nkÃ¼ 18 yaÅŸ altÄ±na daha Ã¶nce aÅŸÄ± uygulamaya baÅŸladÄ±lar. DiÄŸer taraftan da Ã‡in daha Ã§ok yeni 3-17 yaÅŸ arasÄ± iÃ§in Sinovac ve Sinopharmâ€™a onay verdi ve uygulamaya baÅŸlayacaÄŸÄ±nÄ± duyurdu ama henÃ¼z bir bilimsel veri paylaÅŸmadÄ±.

Ã–zetle, Ã§ocuklar iÃ§in aÅŸÄ± takvimi ve tipleri Ã¼lkemiz iÃ§in de gÃ¼ndeme gelecektir ama bence yÃ¼zde 60 kitle baÄŸÄ±ÅŸÄ±klÄ±ÄŸÄ± saÄŸlandÄ±ktan sonra buna karar vermek doÄŸru olur. Bilimsel veriler halen toplanmaya devam ettiÄŸi iÃ§in, benim de bu konuda kiÅŸisel gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼m muÄŸlak doÄŸal olarak. 10 ve 16 yaÅŸÄ±nda iki Ã§ocuÄŸum var, bu yaÅŸ aÅŸÄ±lanmaya baÅŸlarsa ben de aÅŸÄ±larÄ±nÄ± yaptÄ±racaÄŸÄ±m.

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