Ne zaman emekli olurum? İşte e-Devlet çalışma hayatım uygulaması giriş ekranı

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e-Devlet üzerinden sağlanan Çalışma Hayatım hizmetiyle vatandaşlara iş arama, çalışmaya başlama, sigorta, emeklilik, mesleki yeterlilik gibi olanaklar sağlanıyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Hazine ve Maliye Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, Yükseköğretim Kurulu, Mesleki Yeterlilik Kurumu, İŞKUR ve SGK hizmetlerinin de yer aldığı uygulamaya e Devlet şifresi ve T.C kimlik numarası ile giriş yapılıyor. İşte, e-Devlet Çalışma Hayatım ile emeklilik gün sayısı hesaplama sistemi hakkında detaylar....

NE ZAMAN EMEKLİ OLURUM?

Çalışanlar çalışan modülünden 4A, 4B, 4C tescil bilgilerine erişebilir, ne zaman emekli olabileceğini, 4C bordro, dil tazminatı, 4A/4B iş göremezlik ödemesi bilgilerini sorgulayabilir.





Öte yandan çalışanların şahıs ödemeleri, esnaf ve sanatkar sicil/oda bilgileri ve iş yeri kaydı/borcu yoktur belgesi sorgulama/doğrulama gibi hizmetlere kolaylıkla erişim sağlayıp işlemlerini gerçekleştirebileceği de unutulmamalı.





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Çalışma Hayatım hizmetiyle artık tüm vatandaşlar sağlık modülünden, sağlık güvencesi hak sahipliğini sorgulayabilecek, tedavi bilgileri, reçete bilgileri, ilaç kullanım sürelerini görebilecek, optik cam/çerçeve, diş protez hakkı ve medikal malzeme bilgilerine erişip istirahat raporlarını görebilecek.





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