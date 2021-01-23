Ne zaman aşı olacağım? E nabız Kovid-19 aşı sorgulama ekranı

Aşı takviminin işlemeye başlamasıyla Bakanlık, e-Nabız uygulamasını güncelleyerek aşıyla ilgili yeni özellikler ekledi. Vatandaşlar, uygulamaya eklenen "Kovid-19 aşı durumu bilgilendirme özelliği" sayesinde aşı için belirlenen öncelik grubunda olup olmadıklarını görebilecek.



E NABIZ GİRİŞİ NASIL YAPILIR?



E-Devlet üzerinden E-Devlet şifresi, E-İmza veya Mobil İmzanızı kullanarak T.C. numaranız ile sisteme giriş yapabilirsiniz.E-Devlet şifreniz yoksa Sağlık Bakanlığına kayıtlı Aile Hekiminize cep telefonu numaranızın kaydını yaptırarak, telefonunuza gelecek kısa mesaj ile size iletilen tek kullanımlık erişim kodunu kullanarak sisteme giriş yapabilirsiniz.

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KOVİD-19 AŞI RANDEVUSU NASIL ALINIR?

Randevu bilgileri, e-Nabız ve MHRS uygulamalarından da öğrenilebilecek.



Vatandaş randevu tarihinde, randevu aldığı sağlık kuruluşuna gidecek. Burada aşıyı uygulayacak sağlık personeli, "AŞILA" uygulaması üzerinden vatandaşın sorgulamasını yapacak. Uygulama üzerinden, kişiye uygulanacak aşının barkodu okutulacak ve kaydedilecek.



Bu işlemlerin ardından aşı uygulaması yapılacak. Aşıyı uygulayan sağlık personeli vatandaşın 2. doz randevusunu da oluşturacak. Bu randevunun bilgileri de vatandaşa kısa mesajla iletilecek. Vatandaşlar randevu ve aşı bilgilerine e-Nabız üzerinden de ulaşabilecek.