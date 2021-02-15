‘Ne yeni devlet ne de kuruluş anayasası’

AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı, yaptığı değerlendirmede, anayasa konusunda farklı görüşler olmasına rağmen, ortak paydalardan yola çıkarak bir çalışma yürütülebileceğini belirterek, daha önceki yapılan çalışmalara atıf yaptı. Bostancı, bazı parti yöneticilerinin sözlerini düzelterek, şunları söyledi:

“Siyasetin en temel ortak görüşü, 1982 Anayasası’nın değiştirilmesiydi ve geçmişte bu konuda ortak çalışmalar yaptık. Anayasa konusunda farklı görüşler olmasına rağmen, ortak paydadan yola çıkılarak bunların aşılabileceğini düşünüyorum. Geniş kesimleri kucaklayacak ortak temeller üzerinden yeni bir anayasa çalışması yapılabilir.

YENİLENEN RUHLA HAREKET

Türkiye siyasetinde böyle bir sağduyu olduğunu kanatindeyim. Bu nedenle, kuruluş anayasası diye bir şey söz konusu değildir. Yenilenen bir ruhla hareket etmek amaçlanmaktadır. Bu devleti 1923 yılında kuran idarenin önderliğinde, siyasi ve hukuki değerlendirmeler yapılarak süreklilik esasıyla müzakere edilecektir. Biz çalışmaları bu bağlamda değerlendiriyoruz. Yeni bir devlet, kuruluş anayasası diye bir şey söz konusu değildir. 1923 yılındaki kurulan devletin tecrübelerinden yola çıkarak akıl ve mantıkla yürüyebileceğimiz bir çalışma vardır.

100 YILLIK TECRÜBE

Yeni anayasa geçmişin tecrübelerinden yararlanarak, geleceğin ihtiyaçları göz önünde bulundurularak yapılacaktır. Amacımız 1923 yılında kurulan Cumhuriyetimizi, demokrasi ve özgürlükler temelinde daha ileri taşımaktır. Neredeyse 100 yıllık bir tecrübeyi hesaba katmadan, dikkate almadan bir anayasa yapılamaz.

SÜREKLİLİK ESASTIR

Dolayısıyla çalışmaları yapmayı planladığımız anayasa ‘süreklilik temelinden’ yola çıkılarak hazırlanacaktır. Toplumsal ve politik deneyim hesaba katılmadan anayasa yapılamaz. En temel unsur, anayasa çalışmaları yaparken, güncel tartışmalardan uzak durmaktır.”