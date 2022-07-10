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Ne yasak dinlediler ne ceza...

#Kurban Bayramı#Kurban Kesim#CEZA
Ne yasak dinlediler ne ceza...

Hijyenik ve sağlıklı koşullarıyla kurban kesim alanları bu bayramda da yurdun dört bir yanında hizmette. Ancak bazı vatandaşlar kamuya açık alanlarda kurban kesmekte ısrarlıydı. Hatta koskoca ‘yasak’ yazılı afişin altında bile kurban kesenler oldu!

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Türkiye genelinde uzun bir zamandır temiz ve düzenli kurban kesim merkezleri hizmet veriyor. Bayramda ibadetini yerine getirmek isteyenler de bu merkezlere giderek hijyenik şartlarda kesimlerini yaptırıyor. Ancak bir kesim var ki, her bayram parklarda, sokaklarda, otoban kenarlarında kurban kesmekte ısrar ediyor. Bu sene de bu ısrarlı vatandaşlar sahnedeydi. Yetkililerin tüm uyarılarına rağmen İstanbul başta olmak üzere yurdun birçok yerinde yine istenmeyen görüntüler oluştu. Hatta Sultangazi’de koskoca harflerle ‘Bu alanda kurban satışı ve kesimi yapmak kesinlikle yasaktır’ yazılı afişin altında bile gayet rahat bir şekilde kurban kesenler vardı. Üstelik ceza yemeyi göze alarak.

‘EVİMİZE YAKIN DİYE’

Nitekim açık alanlarda denetim yapan zabıta görevlileri, yasaklı açık alan, halkla açık park ve bahçe gibi yerlerde kesim yapan kurban sahiplerine ceza kesti. İlçede 130 kişiye 277’şer lira ceza kesildiği öğrenildi. Yasak olmasına rağmen parkta kesim yapan İbrahim Gür, “Önceden satın aldığımız kurbanımızı evimize yakın diye buraya getirdik. Fiyatlar pahalıydı ama ibadetimizi yerine getirdik. Burada çocuklar da var ama ben bizim çocukları getirmelerini istemedim, küçük yaştaki çocukların görmemesi gerekir” dedi.

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#Kurban Bayramı#Kurban Kesim#CEZA

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