TBMM Başkanı Şentop'tan Berberoğlu tepkisi: Ne yaptınız arkadaşınız için? Hiç

TBMM bütçesinin görüşüldüğü Meclis komisyonu, Meclis Başkanı Mustafa Şentop ile CHP’li üyeler arasında, eski CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu’nun yargılanma süreciyle ilgili atışmalara sahne oldu. Berberoğlu kararını 17 ay beklettiğini anlatan Şentop, CHP milletvekillerine, “Ha, Meclis Başkanı’nın sırtına yıkın siz, sonra da bağırın arkadan. Siz ne yaptınız arkadaşınız için? Pratisyen hukukçulukla olmaz bu işler” diye seslendi.

EN UZUN BEKLETEN BENİM

Plan-Bütçe Komisyonu’nda zaman zaman tansiyon yükseldi. CHP ve HDP’lilerin eleştirilerini yanıtlayan Mustafa Şentop, şunları söyledi: “Meclis Başkanlığı’na gelip de kesin hükmü en uzun süre bekleten benim. 26’ncı dönemde hemen okunmuş gelen hükümler. En fazla ben... Sayın Berberoğlu ve diğer 2 arkadaşımız Sayın Güven ve Farisoğulları’yla ilgili beni bir tek noktadan eleştirebilirsiniz ‘Niye çok beklediniz?’ diye; budur, ‘Niye okuttunuz?’ diye değil. Hiçbir Meclis Başkanı bu kadar beklemedi. Örnek (Eski HDP milletvekili) Kemal Aktaş’la ilgili Cemil (Çiçek) Bey’in yaptığı işlemdir, 1 ay beklemiş. Ben ne kadar beklemişim Sayın Berberoğlu’nunkini? 17 ay beklemişim.

NEDEN TEKLİF VERMEDİNİZ?

Pratisyen hukukçulukla olmaz bu işler. AYM’nin yargılama usulleriyle ilgili kanuna bir cümle eklenerek milletvekilliğinin düşmesi sonucunu doğuracak olan hususlardaki bireysel başvuru kararları 2 ay, 3 ay içerisinde sonuçlandırılır. Niye kanun değişikliği teklifi vermediniz? Ha, Meclis Başkanı’nın sırtına yıkın siz, sonra da bağırın arkadan ‘Meclis Başkanı sahip çıksın arkadaşıma’. Siz ne yaptınız arkadaşınız için? Ne yaptınız? Hiçbir şey, hiçbir şey yapmamışsınız. Şimdi benden bekliyorsunuz her şeyi.

Ben net söyledim, AYM kararı kanun gereğince bağlayıcıdır, ilgili mahkemeler buna uymak zorundadır. Beğenirsin beğenmezsin, Yargıtay kararını beğenmedik uyguladık; AYM’nin kararını beğenmeyenler olabilir ama Anayasa ve kanun gereği uymak zorundadır.”