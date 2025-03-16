Ne yaptın müdire hanım... ‘Noel Baba’nın çatısını kendi villasına taşıdı

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‘Mucizelerin Azizi’ olarak bilinen Noel Baba (Aziz Nikola) adına Myralılar tarafından yaptırılan Antalya Demre’deki dünyaca ünlü Aziz Nikola Kilisesi’ni güneş ışınları ve yağmurdan koruması amacıyla yapılan ve 30 yıl tarihi yapının üzerinde kaldıktan sonra depoya kaldırılan çatı sistemi, Müze Müdürü Nilüfer Sezgin’i yaktı. Sezgin’in görevden alınmasıyla sonuçlanan olaylar serisi, Kültür ve Turizm Bakanlığı’na yapılan bir şikâyetle başladı.

MALZEMELER EKSİLİNCE...

Demre Müzesi’ne ait depoda muhafaza altına alınan demir, çelik ve plastikten oluşan çatı malzemeleri yavaş yavaş eksilmeye başladı. Durumu fark eden depo sorumlusu personel, güvenlik kameralarını inceleyince Müze Müdürü Nilüfer Sezgin’in yanına aldığı birkaç işçiyle malzemeleri bir araca yüklediğini tespit etti. Araştırmasına devam eden personel, müzeye ait malzemelerin Sezgin’e ait arsaya götürüldüğünü ortaya çıkardı.

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JET HIZIYLA AÇIĞA ALINDI

Alanda videolu ve fotoğraflı tespitler yapıldıktan sonra Antalya Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü ve bakanlık müfettişleri bilgilendirildi. Olaya ilişkin dron ve güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen müfettişler, Sezgin’le ilgili soruşturma başlattı. Yapılan ilk tespitlerin hemen ardından Demre Müze Müdürü Sezgin, jet hızıyla açığa alındı.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Yaşananlarla ilgili Hürriyet’e bilgi veren Antalya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü yetkilileri, “İddialara ilişkin geniş kapsamlı bir soruşturma yapılıyor. Elimizde birtakım görüntüler de var. Bakanlığımız tarafından görevlendirilen müfettişler süreci tüm yönleriyle araştırıyor. Söz konusu personel de görevden alındı zaten. Soruşturma en kısa süre içerisinde sonuçlandırılacak” dedi.

2022’DE KALDIRILMIŞTI

- Rus Ortodokslarının hac merkezi konumunda bulunan Noel Baba Kilisesi’ni yağmur ve güneşten koruması için 30 yıl önce geçici olarak kilisenin üzerine inşa edilen, fakat yeni proje yapılmadığı için tarihi yapıyı sera etkisine maruz bırakan çatı 2022 yılında kaldırılmıştı. Eski çatının yerine daha hafif ve modern bir çatı sistemi yerleştirilmişti.

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TEK VUKUATI BU DEĞİL: SİT ALANINA VİLLA İNŞAATI

- İddialara göre Sezgin, 1’inci derece sit alanı olan bir alanda arsa satın aldı. Bir süre sonra bu arsanın sit derecesi değiştirildi ve inşaat yapımına uygun hale getirildi. Sezgin, bu değişikliğin hemen ardından arsa üzerinde villa inşaatına başladı. İnşaat devam ederken bakanlık müfettişleri iddialarla ilgili soruşturma başlattı. Soruşturma sürerken bu kez de çatı skandalı yaşandı.