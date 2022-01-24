Ne yaptın hocam!

Haberin Devamı

ANKARA’ da kendilerini MİT elemanı, üst düzey bürokrat diye tanıtarak, yargılama dosyalarına müdahale, işe yerleştirme, Dünya Bankası’ndan yatırım kredisi çıkartma gibi vaatlerle 2 milyon lira dolandırıcılık yapan 5 kişi yakalandı.

Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatı doğrultusunda çalışma başlatan Mali Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, çetenin peşine düştü. Yaklaşık 3 aylık teknik ve fiziki takip ile çetenin yöneticisi olduğu ileri sürülen emekli öğretmen Mustafa Dinçer, kendisini iş insanı olarak tanıtan Yılmaz Günay, MİT elemanı olarak tanıtan Tevfik Topal ile bankacı L.Y. ve mağdurlarla bağlantı kuran Y.G.A. adlı kadın tespit edildi. Şüpheliler, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Emniyetteki sorgularının ardından geçtiğimiz günlerde adliyeye çıkartılan şüphelilerden emekli öğretmen Mustafa Dinçer, Tevfik Topal ve Yılmaz Günay tutuklandı, diğer iki şüpheli ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Haberin Devamı

2 MİLYON LİRALIK DOLANDIRICILIK

Şüphelilerin, “MASAK’ın bloke koyduğu hesapların üzerindeki blokeyi kaldırma, Hazine arazilerini satma, Dünya Bankası’ndan yatırım kredisi çıkartma, yargılaması devam eden kişilerin daha az ceza alması veya hiç ceza almamasını sağlama, devlet kurumlarında işe yerleştirme” gibi yalanlarla kişileri dolandırdıkları öğrenildi. Yapılan incelemede, şüphelilerin bugüne kadar mağdurlardan 2 milyon lira aldığı belirlendi.

Soruşturmanın ardından mağdur olan ve bu kişilere para kaptıran 20 kişi emniyete gelerek şüphelilerden şikâyetçi oldu.