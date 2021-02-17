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Gündem
DHA
Haber Giriş: 17.02.2021 - 18:51 | Son Güncelleme:

Ne yaptın amca? Hem suçlu hem güçlü... Otobüstekiler şoku yaşadı

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Ne yaptın amca? Hem suçlu hem güçlü... Otobüstekiler şoku yaşadı
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Şanlıurfa'da 65 yaş üzeri bir vatandaşın, koronavirüs tedbirleri kapsamında sokakta olmaması gerektiği sırada otobüse binmek istemesi şoför tarafından engellendi. Bu duruma tepki gösteren yaşlı yolcu, otobüse taş atmaya kalkıştı. O anlar ise cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

Kent merkezindeki otobüs durağında bekleyen yaşlı bir vatandaş, halk otobüsüne binmek istedi. Otobüs şoförü ise sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle yolculuk yapmak isteyen vatandaşa bunun mümkün olmadığını söyleyip, araca binmesine izin vermedi. Hastaneye gitmek istediğini belirterek, araca alınmamasına tepki gösteren vatandaş da eline geçirdiği taşı otobüse atmak istedi. Bu duruma otobüsteki yolcular ile çevredeki vatandaşlar tepki gösterdi. Gerginlik, otobüs şoförünün yaşlı vatandaşı almadan yoluna devam etmesi ile sona erdi.

Ne yaptın amca Hem suçlu hem güçlü... Otobüstekiler şoku yaşadı

Ne yaptın amca Hem suçlu hem güçlü... Otobüstekiler şoku yaşadı

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