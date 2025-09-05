×
'Ne yapıyorsunuz hanımefendi' | İstanbul'da ilginç olay... 'Beni eski kız arkadaşlarınla karıştırma'

#İstanbul#Bakırköy#Tehdit
Oluşturulma Tarihi: Eylül 05, 2025 13:36

Bakırköy’de bir kadın 8 ay ilişki yaşadıktan kendisini terk eden eski sevgilisi Candaş D.’nin (35) yaşadığı dairenin kapısına dayandı. Ayrılığı hazmedemeyen kadın, farklı zamanlarda geldiği dairenin kapısına yumruk ve tekme atarak küfürler yağdırdı. Candaş D., yaklaşık 4 yıl önce terk ettiği öğrenilen kadından şikayetçi oldu. Ebru Ş.'nin binayı birbirine kattığı anlar güvenlik kameralarına yansırken, görüntülerde kadının Candaş T.’ye 'Beni eski kız arkadaşlarınla karıştırma' diye bağırdığı anlar da duyuluyor.

İlk olay, 20 Ağustos Çarşamba günü saat 17.15 sıralarında Cevizli Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Candaş D. yaklaşık 4 yıl önce Ebru Ş. ile ilişki yaşamaya başladı.

Candaş D., iddiaya göre kadının akli dengesinin yerinde olmadığını öğrenince ilişkisini 8 ay sonra bitirdi. Bu durumu hazmedemeyen kadın, aylarca dairenin önüne gelerek eski sevgilisini taciz edip olay çıkardı.

DAİRENİN KAPISINA TEKME VE YUMRUK ATTI

Zaman zaman kapının önünde oturan, dairenin kapısına tekme ve yumruklarla saldıran kadın bina sakinleriyle de tartıştı. Apartman sakinlerinin 'Hanımefendi burada oturanları rahatsız etmeye hakkınız yok' sözlerine 'Onun da bunu bana yapmaya hakkı yok. Ben uzun süre bu evde yaşadım kimseyi rahatsız etmedim' cümleleriyle karşılık veren kadın dairenin kapısının önünde yattı.

Eski sevgilisinden cep telefonunu ve eşyalarını isteyen kadın Candaş T.'ye ulaşamayınca kapının önünde küfürler yağdırdı. 'Aç şu kapıyı' diyerek ağlayan Ebru Ş., bina sakinleri tarafından zaman zaman sakinleştirilmeye de çalışıldı.

'BENİ ESKİ KIZ ARKADAŞLARINLA KARIŞTIRMA'

Eline geçirdiği malzemeleri kapıya atan Ebru Ş. son olarak elindeki cep telefonunu güvenlik kamerasına fırlattı. Küfür edip tehditlerde bulunan kimi zaman da ağlayan kadın, farklı zamanlarda sık sık binaya gelerek kapının önünde dakikalarca bekledi. Kadının saldırılarından birinde 'Beni eski kız arkadaşlarınla karıştırma' dediği duyuldu.

Saldırılarına devam eden kadının vazgeçmemesi üzerine Candaş D., emniyete giderek şikayette bulundu. Binada yaşanan olaylar ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

#İstanbul#Bakırköy#Tehdit

