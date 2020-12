Ne Türkiye’nin ne Irak’ın geleceğinde teröre yer yok

KAZIMİ’YE TÜRKMEN BAKAN TEŞEKKÜRÜ

“Kazımi, Irak’ın içinden geçtiği zor dönemde büyük bir sorumluluk üstlendi. Sahip olduğu engin devlet tecrübesiyle bu zor görevin üstesinden geleceğine inanıyorum. Türkiye’nin desteğinin her daim yanlarında olacağını vurgulamak istiyorum. Kardeşim Kazımi ile görüşmelerimizde ikili bölgesel ilişkilerimizi tüm vehceleriyle ele aldık. İlişkilerimizi her alanda geliştirmekte kararlıyız. 2020 başta koronavirüs salgını olmak üzere çeşitli imtihanlarla karşı karşıya kaldığımız bir yıl oldu. Gerek salgınla mücadele gerek güvenliğin tesisi gerek siyasi sıkıntıların aşılması noktasında Iraklı kardeşlerimize destek verdik. Irak’ın yeniden imarı çerçevesinde her türlü katkıyı yapmaya hazırız. Mezhebi veya etnik hiçbir ayrım yapmadan Türkmeni, Kürdü, Arabı, Şiisi ve Sünnisiyle Irak halkının tamamını öz kardeşimiz olarak görüyoruz. Irak hükümetinin kapsayıcı, kuşatıcı politikalarla tüm Irak halkının huzurunu temine edeceğine inanıyoruz. Başbakan Kazımi’nin uzun sürenin ardından Irak kabinesinde tekrar bir Türkmen bakana yer vermesi inancımızı pekiştirdi. Başbakanı, milletimiz ve Irak Türkmenleri için oldukça anlamlı bu kararından dolayı tebrik ediyorum.

ORTAK DÜŞMANLARIMIZ

Kazımi ile ortak düşmanımız DEAŞ, PKK ve FETÖ terör örgütleriyle mücadelemizin sürdürülmesini kararlaştırdık. Ne Türkiye’nin ne Irak’ın ne Suriye’nin geleceğinde bölücü teröre asla yer yoktur. Bölücü örgüt sivilleri hedef alan saldırılarıyla vahşi yüzünü göstermiş, kimlere hizmet ettiğini tekrar ortaya koymuştur. Dünkü terör eylemleri ise örgütün Suriye uzantısının da Irak’ın güvenliğine açık tehdit oluşturduğunu gözler önüne serdi. Bölgemiz, terörün başını tamamen ezmeden huzura kavuşamayacaktır. Bu bakımdan Irak makamlarının PKK’ya karşı yürüttüğü operasyonları takdirle karşılıyoruz. Türkiye olarak bizde meşru müdafaa hakkımız çerçevesinde Iraklı kardeşlerimize destek sağlıyoruz. Bölgemize kan, gözyaşı ve yıkımdan başka bir şey getirmeyen bu katil sürülerinin kökünü kurutana kadar mücadelemizi sürdüreceğiz.

20 MİLYAR DOLAR HEDEFİ

Irak’la 20 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefimize rahatlıkla ulaşabileceğimizi görüyoruz. Her iki ülke işadamlarının önündeki engelleri ortadan kaldırabilmek için ahdi zeminin güçlendirilmesi hususunda mutabık kaldık. ‘Çifte Vergilendirmenin Önlenmesi Anlaşması’ bu kararlılığımızın göstergesidir. Stratejik projelerimizi süratle hayata geçirmek için ortak irademizi teyit ettik. Özellikle enerji sektöründe büyük işbirliği potansiyelimiz bulunuyor. DEAŞ tarafından tahrip edilen Kerkük-Ceyhan Petrol Boru Hattı’nın tamiratının tamamlanarak Kerkük petrollerinin bir an önce yeniden ve daha yüksek miktarlarda dünya piyasalarına sunulmasını istiyoruz.

SU İÇİN TECRÜBE PAYLAŞIMI

İklim değişikliği, artan ihtiyaçlar ve kuraklıklar nedeniyle dünyada suyun kullanımı konusunda teknolojinin sağladığı imkanları en iyi şekilde kullanmak artık zorunluluk haline geldi. Ülkemiz suyun idareli kullanımı konusunda ciddi mesafe kat etti. Özel Temsilcim Prof. Dr. Veysel Eroğlu’nun bu tecrübemizi Irak’la paylaşmak ve Irak’ın karşılaştığı güçlüklerin ortadan kaldırılmasına destek olmak amacıyla hazırladığı eylem planını Iraklı kardeşlerimizle paylaştık. Plan üzerindeki değerlendirmeler devam ediyor. Türkiye olarak biz suyun bir anlaşmazlık unsuru değil, işbirliği alanı olarak değerlendirilmesini vurguluyoruz. Kardeş Irak’la bunu başaracağımıza inanıyorum. En yakın zamanda Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey Toplantısı’nı Irak’ta yapacağız. Şu beladan kurtulduğumuz anda Irak seyahatimizi gerçekleştireceğiz.”

KAZIMİ: MÜSAMAHA GÖSTERMEYİZ

Irak Başbakanı Mustafa Kazımi de şunları söyledi: “Irak komşularıyla iyi ilişkiler içinde olmayı arzulayan bir ülke. Türkiye bizim için bölgede, Ortadoğu’da önemli bir ülke olduğu gibi en önemli ekonomik paydaşlarımızdan biri. Irak’ta DEAŞ’ın bıraktığı yıkımı Türkiye ile yapacağımız işbirliğiyle yeniden imar edebiliriz. Türkiye’nin etkin ve yetkin şirketleriyle tecrübelerimiz var, bu deneyimlerin devam etmesini arzu ediyoruz. Türkiye ile gerçek anlamda bir işbirliği, ekonomik ve yatırım ortaklığı tesis etme arzusu içindeyiz. Irak’ın kapıları tüm Türk işadamı ve yatırımcılara açıktır. Yatırımcıların önünde Irak’ta herhangi bir sıkıntı varsa bunları ortadan kaldırma arzusu içindeyiz. Irak toprakları üzerinden Türkiye milli güvenliğini tehdit eden hiçbir oluşuma müsamaha göstermemiz mümkün değildir. Türkiye ile birlikte bu terör örgütleri DEAŞ ve diğer bölge istikrarına zarar veren örgütlere karşı beraberce çalışma arzusu içindeyiz. Sincar bölgesinde bununla ilgili bir adım attık. İki gün önce bazı terör grupları Kuzey Irak Bölgesel Kürt Yönetimi’ne sızma girişiminde bulundu ve güvenlik güçlerimizle çatışmalar oldu.”

RESMİ KARŞILAMA





Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı’nda Irak Başbakanı Mustafa Kazımi’yi resmi törenle karşıladı. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın davetlisi olarak ilk resmi ziyaretini Ankara’ya yaptı. Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi’nin bulunduğu makam aracını Cumhurbaşkanlığı önündeki caddede karşılayan süvariler, protokol kapısına kadar eşlik etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazımi’yi Cumhurbaşkanlığı ana giriş kapısında karşıladı. Erdoğan ve Kazımi’nin tören alanındaki yerlerini almalarının ardından, 21 pare top atışı eşliğinde iki ülkenin milli marşları çalındı. Kazımi, Muhafız Alayı Tören Kıtası’nı Türkçe, “Merhaba asker” diyerek selamladı. Erdoğan ve Kazımi, merdivenlerde Türkiye ve Irak bayrakları önünde gazetecilere poz verirken maskelerini çıkardı. (◊ Rıza ÖZEL / ANKARA)